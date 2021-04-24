ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Путин подписал указ о мерах воздействия на недружественные страны. Их список определит правительство

24.04.2021 13:01 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Владимир Путин подписал указ о применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств. Документ был опубликован на сайте Кремля.


Фото: Reuters

В документе прописано, «ограничить (включая установление при необходимости полного запрета) заключение дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями, представительствами государственных органов и государственных учреждений иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении РФ, граждан РФ или российских юридических лиц, трудовых договоров, договоров о предоставлении труда работников (персонала) и иных гражданско-правовых договоров, на основании которых возникают трудовые отношения, с физическими лицами, находящимися на территории РФ».

Путин установил также, что «количество физических лиц, которые находятся на территории РФ и с которыми могут быть заключены договоры, определяется правительством РФ». «Договоры, заключенные до дня вступления в силу настоящего указа с физическими лицами, количество которых превышает определенное правительством РФ, подлежат прекращению», — подчеркивается в указе. При этом ограничения на заключения договоров «не распространяются на граждан недружественных иностранных государств, прибывающих (прибывших) из таких государств в качестве сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений, представительств государственных органов и государственных учреждений соответствующих недружественных иностранных государств».

Президент поручил правительству «определить перечень недружественных иностранных государств, в отношении которых применяются меры воздействия (противодействия)».

Указ подписан на фоне дипломатического скандала, который разгорелся после того, как Чехия обвинила Москву в причастности к взрыву в Врбетице в 2014 году. Из Праги были высланы 18 российских дипломатов. В ответ Россия выслала 20 сотрудников чешского посольства. Тогда Чехия заявила, что Прага сократит штат российского посольства до численности чешского в Москве.

В знак солидарности с Чехией российских дипломатов выслали Словакия, страны Балтии: Латвия, Литва, Эстония.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Владимир Путин подписал указ о применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств. Документ был опубликован...
 
Новости дня
Новости разные
 
YouTube заблокировал в Украине каналы ZIk, «112 Украина» и NewsOne
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by