Путин подписал указ о мерах воздействия на недружественные страны. Их список определит правительство

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В документе прописано, «ограничить (включая установление при необходимости полного запрета) заключение дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями, представительствами государственных органов и государственных учреждений иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении РФ, граждан РФ или российских юридических лиц, трудовых договоров, договоров о предоставлении труда работников (персонала) и иных гражданско-правовых договоров, на основании которых возникают трудовые отношения, с физическими лицами, находящимися на территории РФ».





Путин установил также, что «количество физических лиц, которые находятся на территории РФ и с которыми могут быть заключены договоры, определяется правительством РФ». «Договоры, заключенные до дня вступления в силу настоящего указа с физическими лицами, количество которых превышает определенное правительством РФ, подлежат прекращению», — подчеркивается в указе. При этом ограничения на заключения договоров «не распространяются на граждан недружественных иностранных государств, прибывающих (прибывших) из таких государств в качестве сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений, представительств государственных органов и государственных учреждений соответствующих недружественных иностранных государств».





Президент поручил правительству «определить перечень недружественных иностранных государств, в отношении которых применяются меры воздействия (противодействия)».





Указ подписан на фоне дипломатического скандала, который разгорелся после того, как Чехия обвинила Москву в причастности к взрыву в Врбетице в 2014 году. Из Праги были высланы 18 российских дипломатов. В ответ Россия выслала 20 сотрудников чешского посольства. Тогда Чехия заявила, что Прага сократит штат российского посольства до численности чешского в Москве.





В знак солидарности с Чехией российских дипломатов выслали Словакия, страны Балтии: Латвия, Литва, Эстония.



