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Минобразования определило, когда и в какие вузы можно будет подавать документы на поступление

24.04.2021 13:05 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Министерство образования определило сроки проведения в 2021 году вступительной кампании для получения высшего образования.

Минобразования определило, когда и в какие вузы можно будет подавать документы на поступление

 

Установлены сроки приема документов:

с 20 по 26 июля — от лиц, поступающих на обучение за счет бюджетных средств и на платной основе;

с 20 по 28 июля — от лиц, поступающих на очную форму в сельскохозяйственные вузы за счет бюджетных средств и на платной основе;

с 15 ноября по 5 декабря — для поступающих на заочную форму в сельскохозяйственные вузы за счет бюджетных средств и на платной основе.

 

Для поступающих на платные отделения без сдачи вступительных испытаний:

с 20 июля по 5 августа — в Академии МВД, Могилевском институте МВД, Университете гражданской защиты МЧС;

с 20 июля по 10 августа — в очной форме получения образования по сельскохозяйственным специальностям;

с 15 ноября по 5 декабря — в заочной форме образования по сельскохозяйственному направлению;

с 20 июля по 9 августа — в иных вузах.

 

Для выпускников профильных классов педагогической и аграрной направленности, поступающих на соответствующие специальности, срок подачи документов определен с 20 по 22 июля.

 

Также установлены сроки проведения вступительных испытаний:

с 27 по 29 июля — в Университете гражданской защиты МЧС, Военной академии, на военных факультетах вузов;

с 27 июля по 4 августа — в иных вузах;

с 29 июля по 4 августа — в очной форме получения образования по сельскохозяйственным специальностям;

с 6 по 15 декабря — в заочной форме получения образования в вузах сельскохозяйственного профиля.

 

Сроки зачисления на места, установленные контрольными цифрами приема для получения образования за счет средств бюджета:

по 31 июля — в Военной академии, Институте пограничной службы, Университете гражданской защиты МЧС, на военных факультетах вузов;

по 6 августа — в Белорусской государственной академии искусств, Белорусской государственной академии музыки, Белорусском государственном университете культуры и искусств;

по 5 августа — в иных государственных вузах (кроме заочной формы получения образования в вузах сельхозпрофиля);

по 20 декабря — в заочной форме получения образования в вузах сельскохозяйственного профиля.

 

На места, установленные цифрами приема для получения образования на платной основе, установлены следующие сроки зачисления:

по 11 августа — во всех вузах, кроме заочной формы в вузах сельхозпрофиля;

по 20 декабря — в заочной форме получения образования в сельскохозяйственных вузах.

 

 

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Министерство образования определило сроки проведения в 2021 году вступительной кампании для получения высшего образования.   Установлены сроки приема...
 
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