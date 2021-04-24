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Крайне неустойчивый характер погоды сохранится в Беларуси 25 апреля

24.04.2021 13:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 апр – Sputnik. Синоптики вновь откладывают приход весны в Беларуси. По данным Белгидромета, 25 апреля ночью – до –3 градусов,  днем температура воздуха не превысит +5°C.

Холодный циклон из Скандинавии окончательно вытеснил тепло из Беларуси. На территории страны будут преобладать порывы холодного воздуха с западного направления. Ночью ожидаются заморозки. Что характерно, такая погода сохраниться не только на выходных, но и в начале предстоящей недели.

На северо-западе страны в дневные часы усилится ветер, а на всей территории Беларуси ожидаются осадки. Впрочем, эти данные противоречивы, в зависимости от областей. Вместе с тем, преобладать будет облачная, пасмурная погода.  

Дачникам, садоводам и любителям пикников врачи рекомендуют одеваться по сезону. Чтобы сохранить здоровье, особое внимание стоит уделить защищенности поясницы.

Магнитное поле Земли останется спокойным, без возмущений. Так что перепады температуры и погодные условия не скажутся на здоровье людей, подверженных метеорологическим изменениям. Долгожданного потепления стоит ждать не раньше первых чисел мая.

 
Теги: Минск
 
 
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