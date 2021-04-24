Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Барбершоп и 100 толстовок. Что нужно и не нужно стильному мужчине?

Благодаря Коко Шанель в женском гардеробе появился такой must-have, как маленькое черное платье. А есть ли одежда, которая обязательно должна быть в шкафу стильного мужчины?

Что такое "капсула занятости" и причем тут одежда? Зачем стилисту нужен ваш мудборд и каждому ли мужчине обязательно нужно "быть стильным"?

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