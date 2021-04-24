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Барбершоп и 100 толстовок. Что нужно и не нужно стильному мужчине?

24.04.2021 13:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Барбершоп и 100 толстовок. Что нужно и не нужно стильному мужчине?
Благодаря Коко Шанель в женском гардеробе появился такой must-have, как маленькое черное платье. А есть ли одежда, которая обязательно должна быть в шкафу стильного мужчины? 

Что такое "капсула занятости" и причем тут одежда? Зачем стилисту нужен ваш мудборд и каждому ли мужчине обязательно нужно "быть стильным"?

За сколько секунд оценивают ваш внешний вид, что сейчас в трендах мужской моды и как развивается индустрия красоты для мужчин, рассказывает консультант по имиджу и стилю Ирина Гущина.

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