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Барбершоп и 100 толстовок. Что нужно и не нужно стильному мужчине?
24.04.2021 13:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Что такое "капсула занятости" и причем тут одежда? Зачем стилисту нужен ваш мудборд и каждому ли мужчине обязательно нужно "быть стильным"?
За сколько секунд оценивают ваш внешний вид, что сейчас в трендах мужской моды и как развивается индустрия красоты для мужчин, рассказывает консультант по имиджу и стилю Ирина Гущина.
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