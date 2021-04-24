ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Мария Колесникова в свой день рождения: «Смейтесь, обнимайтесь и веселитесь сегодня. И за меня тоже!»

24.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Политзаключенную, которой сегодня исполнилось 39 лет, поздравляют тысячи белорусов. Сама она тоже передала весточку из застенок СИЗО.

Мария Колесникова в свой день рождения: «Смейтесь, обнимайтесь и веселитесь сегодня. И за меня тоже!»

«У меня сегодня День рождения. Этот день я всегда проводила в кругу семьи, близких и друзей. В какой бы стране я не находилась. И всегда громко и весело! Сегодня, к сожалению, я вас не увижу, не обниму и мы не посмеемся так задорно и оглушительно громко, как только мы умеем. Но знайте сегодня и всегда, вы все в моем сердце и всей душой с вами. Смейтесь, обнимайтесь и веселитесь сегодня. И за меня тоже!», — опубликовал послание Марии Колесниковой телеграм-канал Виктора Бабарико.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Политзаключенную, которой сегодня исполнилось 39 лет, поздравляют тысячи белорусов. Сама она тоже передала весточку из застенок СИЗО.
 
Новости дня
Новости разные
 
Пэнтагон: «Адной аб’явы аб перадысьлякацыі расейскіх войскаў недастаткова, каб нас абнадзеіць»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by