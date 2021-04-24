«Здесь можно жить и работать»: Лукашенко поручил и дальше развивать чернобыльские районы

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил и дальше развивать пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС районы. Об этом он заявил 24 апреля, общаясь с журналистами в ходе рабочего визита в Полесский радиационно-экологический заповедник. Об этом пишет БЕЛТА.

Глава государства сообщил, что уверен в принятом решении.

Фото: БЕЛТА

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