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«Здесь можно жить и работать»: Лукашенко поручил и дальше развивать чернобыльские районы
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил и дальше развивать пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС районы. Об этом он заявил 24 апреля, общаясь с журналистами в ходе рабочего визита в Полесский радиационно-экологический заповедник. Об этом
Глава государства сообщил, что уверен в принятом решении.
Фото: БЕЛТА
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил и дальше развивать пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС районы. Об этом он заявил 24 апреля, общаясь с...
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