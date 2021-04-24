Знаки Зодиака, из которых получаются лучшие жены

Источник материала: ОНТ

РАК. Верная, способная поддерживать прочные отношения – так можно характеризовать женщину-Рака. Она обожает брак и семью в принципе. Жена-Рак будет всегда честна с вами и преданна до самого конца. Невероятная заботливость позволяет Ракам считаться одними из лучших жен. По праву.

РЫБЫ. Женщины-Рыбы ничего не пожалеют для счастья своего супруга, они невероятно щедры в проявлении чувств. Любвеобильность Рыб основывается на творчестве. Проясните для себя нюансы характера женщины-Рыбы, и сможете с пониманием относиться к ней, даже если она не в духе.

ВЕСЫ. Весы притягивают к себе милых людей. Активные мыслители, женщины-Весы ставят перед собой цели на перспективу. Их устремления будут вдохновлять даже вас. Весы привыкли получать все желаемое в первую очередь благодаря доброте, а не обманам и манипуляциям.

ТЕЛЕЦ. Пережив много безумных споров с подругой-Тельцом, вы можете осознать, что все эти противостояния лишь стимулируют ваши отношения. Женщины-Тельцы очень умны, поэтому потребуют от вас соответствия их уровню. Кроме того, Тельцы очень заботливые и верные по отношению ко всем членам семьи.

ВОДОЛЕЙ. Женщины-Водолеи сильны и независимы, но все же они никогда не замыкаются в себе. Приятные и щедрые, Водолеи не переносят скуку в отношениях и всегда стараются как-то украсить брак.

КОЗЕРОГ. Работать, держать на себе дом и воспитывать детей не так-то просто. Но Козерогам все это под силу, более того – они всегда стремятся сохранять счастье в отношениях. Женщины-Козероги олицетворяют собой четкое расписание и порядок. Их конек – организация.

БЛИЗНЕЦЫ. Женщины-Близнецы, как правило, безумно рассеяны. Они отличаются творческим подходом и готовностью проявлять безграничное внимание к предмету обожания. Главное их не разочаровать.

СКОРПИОН. Женщины-Скорпионы способны проявлять самые лучшие качества партнеров. Но они при этом требуют от супруга наличие сильного характера. Возможно, именно Скорпионы помогают мужьям раскрывать весь потенциал.

ДЕВА. Кажется, женщины-Девы уверены, что только они знают, как будет лучше. Научитесь веселить Деву, поднимайте ей настроение – в этом случае от супруги вы получите безграничную любовь и заботу.

ЛЕВ. Невероятно щедрые, женщины-Львы подвержены частым перепадам настроения. Если она вдруг не получила желаемого, то может мгновенно сорваться на своем партнере. Может показаться, что Лев живет по принципу «Мы делаем больнее всего тем, кого любим».

ОВЕН. В женщину-Овна легко влюбиться. Уверенные в себе, они верны избраннику и ожидают в этом отношении полной взаимности. Овны очень страстные, что может стать большим минусом, если вы выведете их из себя.

СТРЕЛЕЦ. Женщины-Стрельцы будут выдающимися, пока у них есть возможность делать то, чего они хотят. Больше всего Стрельцы жаждут свободы, они очень заинтересованы в реализации собственных творческих планов. Женщины-Стрельцы станут идеальными женами для тех, кто готов мириться с их чудаковатостью.

Фото: Pixabay

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