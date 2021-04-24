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ДТП в Солигорском районе: пострадали семь человек
Источник материала: ОНТ
Семь человек пострадали в результате ДТП в Солигорском районе вечером 23 апреля. Об этом рассказали в УГАИ УВД Минского облисполкома,
Авария случилась на автодороге рядом с деревней Раховичи. На закруглении дороги 34-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус» потерял управление, выехал на встречную и врезался в «Рено Меган», за рулем которого сидел 48-летний житель Солигорска.
В результате ДТП семь человек получили травмы. Шестеро были доставлены в больницу, среди них оба водителя и четыре пассажира.
В ГАИ напомнили водителям о важности соблюдения скоростного режима и внимательности за рулем.
Фото: pixabay
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Семь человек пострадали в результате ДТП в Солигорском районе вечером 23 апреля. Об этом рассказали в УГАИ УВД Минского облисполкома, пишет БЕЛТА. Авария случилась...
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