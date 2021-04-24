Лукашенко о развитии чернобыльских территорий: надо понимать, где будут жить люди

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал четкого расчета и планирования в вопросе развития территорий, пострадавших от аварии на ЧАЭС. Соответствующие слова прозвучали 24 апреля во время посещения Полесского радиационно-экологического заповедника, передает БЕЛТА.

Глава государства отметил, что важно понимать на перспективу, где именно будут жить люди в Наровлянском, Хойникском, Брагинском районах и других территориях. Вокруг райцентров и крупных населенных пунктов следует планировать в первую очередь создание рабочих мест, развитие определенных направлений экономической деятельности. Речь не только о сельском хозяйстве, но и о лесной отрасли, туризме, небольших производствах и других сферах.

Глава государства считает, что работа и нынешнее положение дел в данном направлении недостаточно удовлетворительны.

Президент потребовал комплексного подхода. Было поручено все дополнительно продумать и прописать в соответствующей программе. Александр Лукашенко сделал особый акцент на развитии лесного хозяйства, в том числе на лесовосстановлении, лесозаготовке, переработке.

Глава государства подчеркнул, что эти земли не были брошены, многое уже сделано, но необходим больший результат.

За текущую пятилетку, отметил Александр Лукашенко, нужно сделать максимум.

Фото: БЕЛТА

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