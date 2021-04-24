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Лукашенко посещает Полесский радиационно-экологический заповедник

24.04.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко посещает Полесский радиационно-экологический заповедник

Президент Беларуси Александр Лукашенко 24 апреля во время рабочей поездки по регионам, которые пострадали от катастрофы на Чернобыльской АЭС, посещает Наровлянский район. Об этом пишет БЕЛТА.

Планируется, что Глава государства посетит наровлянский участок Полесского государственного радиационно-экологического заповедника. Там Президент выслушает доклады о социально-экономическом развитии области и района, ознакомится с ходом выполнения поручений по развитию экспериментально-хозяйственной и заповедной зон. Также там расскажут о перспективах развития 30-километровой зоны вокруг Чернобыльской АЭС.

Президент Беларуси посетит местную пчелиную пасеку и конеферму. Александр Лукашенко ознакомится с образцами продукции, которая производится в заповеднике, узнает об организации работ по получению нормативно-чистого меда и разведении племенных лошадей в условиях радиоактивно загрязненных территорий.

Фото: БЕЛТА

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Президент Беларуси Александр Лукашенко 24 апреля во время рабочей поездки по регионам, которые пострадали от катастрофы на Чернобыльской АЭС, посещает...
 
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