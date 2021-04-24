Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Штутгарте

Источник материала: ОНТ

Белорусская спортсменка Арина Соболенко вышла в полуфинал теннисного турнира категории WTA 500, который проходит в немецком Штутгарте. Об этом пишет БЕЛТА.

Состязаясь в четвертьфинале с эстонской теннисисткой Анетт Контавейт, наша спортсменка переиграла соперницу в трехсетовом поединке – 7:5, 4:6, 6:1.

Матч длился два с половиной часа. В полуфинале Арина Соболенко встретится с третьей ракеткой планеты румынкой Симоной Халеп.

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