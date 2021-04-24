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Чем женский шампунь вреден для мужчин?

24.04.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Чем женский шампунь вреден для мужчин?

В 1903 году немецкий химик Ханс Шварцкопф представил миру свое изобретение – «шампунь». Тогда он, вероятно, не мог и представить, сколько вариаций моющего средства появится в скором времени. Сегодня мы знаем шампуни для жирных, сухих, окрашенных волос. В свою очередь, они делятся на женский и мужской шампуни.

Как подчеркивает портал «Тестостерон» со ссылкой на управляющего московской парикмахерской «Усачи» Артема Круглова, выбирать шампунь обязательно следует по состоянию кожи головы, но важно не путать женский с мужским.  Дело в том, что мужской гормон тестостерон в значительной степени уплотняет эпителиальный слой кожи мужчин. У сильного пола, по сравнению с женщинами, дерма богаче коллагеном на 22%. При этом кожа мужчин за счет удерживаемой влаги также отличается большей эластичностью. Следовательно, и мыть голову мужчины должны шампунями, в которых повышено содержание поверхностно-активных веществ.

РН – уровень кислотно-щелочного баланса – является одним из основных отличий женской и мужской кожи головы. Мужской РН ниже женского. Источник приводит цитату кандидата медицинских наук Наталии Имаевой, заявляющей, что при мытье головы уровень кислотно-щелочного баланса должен учитываться в первую очередь. Мытье головы шампунями с неподходящим РН может привести к значительному ухудшению состояния волос. У сильного пола это нередко приводит к усиленному выпадению волос. В этом контексте важно учесть, что женский волос «живет» на голове 4-5 лет, а мужской – 2-3 года.


В женских шампунях наиболее вредным веществом для мужчин является силикон. Об этом заявляет Йорам Бенита, главный врач-трихолог клиники Тель-Авива (Израиль). Силикон затрудняет работу сальных желез и препятствует поступлению кислорода и влаги в клетки кожи головы.

Мужские волосы обычно более толстые, жесткие и прочные, поэтому они легче переносят холод, жару, перепады температуры. Значительно повлиять на эти качества может использование женского шампуня.

Мужчина при выборе шампуня должен обратить особое внимание на его состав. В нем должны быть хорошо очищающие кожу головы вещества, питательные и увлажняющие компоненты. Задача мужского шампуня, в отличие от женского, – утяжелять волосы. Также немаловажно, чтобы у мужского средства для мытья головы был особый аромат. Пахнуть персиками или клубникой захочет не каждый мужчина. 

Фото: Pixabay

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В 1903 году немецкий химик Ханс Шварцкопф представил миру свое изобретение – «шампунь». Тогда он, вероятно, не мог и представить, сколько вариаций моющего средства...
 
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