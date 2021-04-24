ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске на проспекте Независимости «Хонда» вылетела на встречку и столкнулась с «Шевроле»

24.04.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Минске на проспекте Независимости «Хонда» вылетела на встречку и столкнулась с «Шевроле»Минске на проспекте Независимости «Хонда» вылетела на встречку и столкнулась с «Шевроле»" class="one-news__figure-img">

Автомобили «Хонда» и «Шевроле» столкнулись на проспекте Независимости в Минске 23 апреля. Об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Примерно в половине пятого дня водитель 2002 года рождения, сидящий за рулем «Хонда», ехал по проспекту Независимости со стороны улицы Янки Купалы. Поворачивая на улицу Захарова, он потерял управление. Машина выехала на встречную полосу, где врезалась в автомобиль «Шевроле».

В результате столкновения машины получили механические повреждения. Проводится проверка.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Автомобили «Хонда» и «Шевроле» столкнулись на проспекте Независимости в Минске 23 апреля. Об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Примерно в половине...
 
Новости дня
Новости разные
 
Крайне неустойчивый характер погоды сохранится в Беларуси 25 апреля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by