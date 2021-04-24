В Минске на проспекте Независимости «Хонда» вылетела на встречку и столкнулась с «Шевроле»

Источник материала: ОНТ

Минске на проспекте Независимости «Хонда» вылетела на встречку и столкнулась с «Шевроле»" class="one-news__figure-img">

Автомобили «Хонда» и «Шевроле» столкнулись на проспекте Независимости в Минске 23 апреля. Об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Примерно в половине пятого дня водитель 2002 года рождения, сидящий за рулем «Хонда», ехал по проспекту Независимости со стороны улицы Янки Купалы. Поворачивая на улицу Захарова, он потерял управление. Машина выехала на встречную полосу, где врезалась в автомобиль «Шевроле».

В результате столкновения машины получили механические повреждения. Проводится проверка.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

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