Пограничники перехватили дрон с сигаретами. Он может стоить около $7 тысяч

Источник материала: Onliner

Накауне лидские пограничники сообщили о перехвате пары дронов недалеко от населенного пункта Дотишки. С помощью беспилотников неизвестные пытались переместить сигареты, однако летательные аппараты были «сбиты» с помощью радиоэлектронного ружья. Как сообщает сайт Погранкомитета, БПЛА были обнаружены 18 апреля пограннарядом в 100 метрах от государственной границы.

В настоящее время проводится поиск тех, кто мог быть причастен к управлению дронов и другой противоправной деятельности. Отмечается , что за нарушение пограничного режима в пределах погранполосы злоумышленникам грозит штраф до 50 базовых величин, вместе с тем за нарушение правил использования воздушного пространства наступает административная ответственность в виде штрафа до 20 базовых величин.

На опубликованном видео можно увидеть крупный дрон с логотипом DJI. Предположительно, это модель DJI Matrice 600 Pro, стоимость которого варьируется в диапазоне $5—8 тыс. в зависимости от региона и дополнительных «наворотов». Дрон способен перевозить более 15 кг груза, скорость — до 65 км/ч, время полета зависит от загрузки и скорости.

Пограничники напоминают, что, согласно законодательству Республики Беларусь, деятельность, связанная с использованием, владением и (или) содержанием летательных аппаратов в пределах пограничной полосы запрещена. БЛА, применяемые в пограничной зоне, должны быть зарегистрированы в установленном порядке, а перед их использованием необходимо уведомить пограничников ближайшего подразделения.

Отметим, что уведомить недостаточно, так как полеты дронов в Беларуси строго регламентированы. Здесь можно почитать подробней.