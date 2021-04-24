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Пограничники перехватили дрон с сигаретами. Он может стоить около $7 тысяч
Источник материала: Onliner
Накауне лидские пограничники сообщили о перехвате пары дронов недалеко от населенного пункта Дотишки. С помощью беспилотников неизвестные пытались переместить сигареты, однако летательные аппараты были «сбиты» с помощью радиоэлектронного ружья. Как сообщает сайт Погранкомитета, БПЛА были обнаружены 18 апреля пограннарядом в 100 метрах от государственной границы.
В настоящее время проводится поиск тех, кто мог быть причастен к управлению дронов и другой противоправной деятельности.
На опубликованном видео можно увидеть крупный дрон с логотипом DJI. Предположительно, это модель DJI Matrice 600 Pro, стоимость которого варьируется в диапазоне $5—8 тыс. в зависимости от региона и дополнительных «наворотов». Дрон способен перевозить более 15 кг груза, скорость — до 65 км/ч, время полета зависит от загрузки и скорости.
Пограничники напоминают, что, согласно законодательству Республики Беларусь, деятельность, связанная с использованием, владением и (или) содержанием летательных аппаратов в пределах пограничной полосы запрещена. БЛА, применяемые в пограничной зоне, должны быть зарегистрированы в установленном порядке, а перед их использованием необходимо уведомить пограничников ближайшего подразделения.
Отметим, что уведомить недостаточно, так как полеты дронов в Беларуси строго регламентированы.
квадрокоптер, двигатель бесколлекторный, частота: 2.4 ГГц/5.8 ГГц, управление с планшета/смартфона, камера 12 Мп (макс. 60 fps), время полета: 30 мин, дальность: 4000 м
квадрокоптер, двигатель бесколлекторный, частота: 2.4 ГГц/5.8 ГГц, камера 12 Мп (макс. 60 fps), время полета: 31 мин, дальность: 6000 м
квадрокоптер, двигатель бесколлекторный, частота: 2.4 ГГц/5.8 ГГц, камера 48 мп (макс. 240 fps), время полета: 34 мин, дальность: 10000 м
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Накауне лидские пограничники сообщили о перехвате пары дронов недалеко от населенного пункта Дотишки. С помощью беспилотников неизвестные пытались переместить...
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