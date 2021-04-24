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Пограничники перехватили дрон с сигаретами. Он может стоить около $7 тысяч

24.04.2021 13:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Накауне лидские пограничники сообщили о перехвате пары дронов недалеко от населенного пункта Дотишки. С помощью беспилотников неизвестные пытались переместить сигареты, однако летательные аппараты были «сбиты» с помощью радиоэлектронного ружья. Как сообщает сайт Погранкомитета, БПЛА были обнаружены 18 апреля пограннарядом в 100 метрах от государственной границы.

В настоящее время проводится поиск тех, кто мог быть причастен к управлению дронов и другой противоправной деятельности. Отмечается, что за нарушение пограничного режима в пределах погранполосы злоумышленникам грозит штраф до 50 базовых величин, вместе с тем за нарушение правил использования воздушного пространства наступает административная ответственность в виде штрафа до 20 базовых величин.

На опубликованном видео можно увидеть крупный дрон с логотипом DJI. Предположительно, это модель DJI Matrice 600 Pro, стоимость которого варьируется в диапазоне $5—8 тыс. в зависимости от региона и дополнительных «наворотов». Дрон способен перевозить более 15 кг груза, скорость — до 65 км/ч, время полета зависит от загрузки и скорости.

Пограничники напоминают, что, согласно законодательству Республики Беларусь, деятельность, связанная с использованием, владением и (или) содержанием летательных аппаратов в пределах пограничной полосы запрещена. БЛА, применяемые в пограничной зоне, должны быть зарегистрированы в установленном порядке, а перед их использованием необходимо уведомить пограничников ближайшего подразделения.

Отметим, что уведомить недостаточно, так как полеты дронов в Беларуси строго регламентированы. Здесь можно почитать подробней.

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Накауне лидские пограничники сообщили о перехвате пары дронов недалеко от населенного пункта Дотишки. С помощью беспилотников неизвестные пытались переместить...
 
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