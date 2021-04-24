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«Такого не было даже перед Второй мировой войной»: Россия и Запад выслали 140 дипломатов за неделю

24.04.2021 13:31 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Такого не было даже перед Второй мировой войной»: Россия и Запад выслали 140 дипломатов за неделю
Иллюстративное фото
Отношения России и Запада продолжают катиться по спирали вниз в поисках «дна» холодной войны.

Чуть больше чем за неделю Москва и западные страны взаимно выслали больше 140 дипломатов и сотрудников посольств, побив рекорд шпионских войн времен Маргарет Тэтчер и Рональда Рейгана.

15 апреля США в рамках пакета санкций за вмешательство в выборы, химическое оружие и кибератаку Solarwind объявили персонами нон-грата 10 сотрудников российского посольства, которые, по данным Вашингтона, имели связи со спецслужбами.  В тот же день Штаты поддержала Польша, объявившая о высылке трех российских дипломатов.

16 апреля российский МИД объявил, что высылает 10 дипломатов США, денонсирует соглашение о свободном передвижиении дипработников и настоятельно рекомендует уехать из Москвы американскому послу Джону Салливану.

17 апреля о высылке 18 российских дипломатов объявила Чехия. Премьер-министр Андрей Бабиш сообщил, что правительство обладает доказательствами причастности российской разведки к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году, жертвами которого стали двое чешских граждан.

Россиянам дали 48 часов, чтобы покинуть Прагу. Российский МИД в тот же день объявил о высылке 20 дипломатов Чехии и дал им на сборы всего сутки.

Спустя два дня, 19 апреля, билет на вылет из Москвы велели покупать двум дипломатам Болгарии. Это решение стало ответом на высылку российских дипработников - в общей сложности 8 человек за последние полтора года.

Тем временем МИД Чехии заявил, что работа посольства парализована и 21 апреля выставил ультиматум: или Москва разрешает всем высланным вернуться, или штат посольства в Праге, раздутый еще со времен СССР, будет урезан в 4 раза.

Россия проигнорировала требования, и 22 апреля Чехия объявила персонами нон-грата 81 человека - 35 дипломатов и 46 административно-технических сотрудников. Изгнание россиян из Чехии стало крупнейшей разовой высылкой дипломатов из одной страны с 1986 года, когда Рональд Рейган отправил в Москву десятки сотрудников советского посольства.

Россия ответила высылкой 20 дипломатов и административных работников, а также потребовала уволить из посольства 91 россиянина. Общий штат дипмиссии сократился на 111 человек.

В тот же день в знак солидарности с Чехией Словакия выслала трех российских дипломатов, Латвия - двух, Эстония и Литва по одному.

МИД России решил выслать пять польских дипломатов (в ответ на высылку россиян неделей ранее) и посоветовал готовить чемоданы прибалтам в посольствах в Москве.

«Дипломатическая война явление далеко не новое, но ее масштабы сейчас, конечно, впечатляют. Такого не было даже перед Второй мировой войной или в годы холодной войны», - говорит завкафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров.   


 «Ситуация достигла дна. Структурно это, может быть, и не та холодная война, что раньше, но ментально, в плане атмосферы, она даже хуже», - говорит Федор Лукьянов, научный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай».


Российское руководство, похоже, отказалось от мирных стратегий и мыслит в категориях военного времени, рассуждает профессор University College London Марк Галеотти:

«Они думают, что происходит экзистенциальная борьба за место России в мире».


Перебросив к украинским границам несколько десятков тысяч солдат и технику, а затем направив в Черное море десантные корабли и почти всю каспийскую флотилию, Владимир Путин добился звонка от Джо Байдена, который предложил президенту России встретиться и поговорить.

Но если раньше прямые переговоры президентов воспринимались бы с надеждой, то теперь никто не может быть уверен, говорит Лукьянов:

«Гипотетическая встреча Путин-Байден может и не дать пути к улучшению отношений, а напротив - обернуться ссорой и усилением разногласий, после чего отношения станут еще больше похожи на полный тупик».
 
 
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