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17-летний парень после разговора с девушкой попытался сжечь себя
Источник материала: Партизан
Предположительно, он сам облил себя горючей жидкостью и поджёг.
Место, где произошло самосожжение / brest.mchs.gov.by
23 апреля в 12.15 в Лунинецкий РОЧС от дежурной медицинской сестры ЦРБ поступило сообщение о получении подростком 2003 года рождения ожогов. Несчастье произошло в агрогородке Полесский.
По прибытии к месту вызова оперативной группы районного отдела по чрезвычайным ситуациям было установлено, что в одноэтажном бросовом хозяйственном строении на полу находятся остатки обгоревшей одежды, строение не повреждено.
Предварительно установлено,
Пострадавший с термическими ожогами госпитализирован. Причина происшествия устанавливается.
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Предположительно, он сам облил себя горючей жидкостью и поджёг.
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