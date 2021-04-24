17-летний парень после разговора с девушкой попытался сжечь себя





Место, где произошло самосожжение / brest.mchs.gov.by









23 апреля в 12.15 в Лунинецкий РОЧС от дежурной медицинской сестры ЦРБ поступило сообщение о получении подростком 2003 года рождения ожогов. Несчастье произошло в агрогородке Полесский.





По прибытии к месту вызова оперативной группы районного отдела по чрезвычайным ситуациям было установлено, что в одноэтажном бросовом хозяйственном строении на полу находятся остатки обгоревшей одежды, строение не повреждено.

пишет Информ-Прогулка, что юноша, находясь в строении, общался с девушкой по мобильному телефону. В определенный момент он облил себя неизвестной жидкостью (данный факт подтвержден видеозаписями в телефоне) и предположительно совершил акт самосожжения. Горящую одежду на пострадавшем потушили очевидцы, проживающие напротив. Они же вызвали медиков, сообщает Брестское УМЧС. Предварительно установлено,Информ-Прогулка, что юноша, находясь в строении, общался с девушкой по мобильному телефону. В определенный момент он облил себя неизвестной жидкостью (данный факт подтвержден видеозаписями в телефоне) и предположительно совершил акт самосожжения. Горящую одежду на пострадавшем потушили очевидцы, проживающие напротив. Они же вызвали медиков, сообщает Брестское УМЧС.





Пострадавший с термическими ожогами госпитализирован. Причина происшествия устанавливается.