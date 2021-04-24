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Глава ЛДП, депутат Палаты представителей Нацсобрания Олег Гайдукевич думает, что Запад не прекращает попытки сместить власть в Беларуси, раскачать ситуацию в стране

24.04.2021 13:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава ЛДП, депутат Палаты представителей Нацсобрания Беларуси Олег Гайдукевич считает, что Запад сейчас не прекращает попытки сместить власть в Республике Беларусь, раскачать ситуацию в стране.


РБ, как указал парламентарий, Беларусь остается тем последним рубежом, после чего все раскачается и в России, пишет newsbel.by. Олег Гайдукевич видит еще одну причину, по которой наша страна так интересна Западу – она геополитическая. По его словам, республика занимает важное положение, и она нужна. 

В эфире «Беларусь 1» глава ЛДП сказал: «После выборов в стране не удалось организовать блицкриг, переговоры между оппозицией и властью не получились». 

Все цветные революции, как заявил депутат, были незаконны. За всеми переворотами всегда стоят Запад, спецслужбы, разведки, большие деньги и 5-я колонна, цель которой – раскачивать ситуацию и манипулировать. 

Ранее отмечал Гайдукевич, что в странах, которые «прислушались к советам Запада» в свое время, только кровь и развал. К потере суверенитета и нищете приводят любые советы Запада.
 
 
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Глава ЛДП, депутат Палаты представителей Нацсобрания Беларуси Олег Гайдукевич считает, что Запад сейчас не прекращает попытки сместить власть в Республике...
 
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