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Владислав Третьяк — о матче со сборной Беларуси: соперник особо не сопротивлялся

24.04.2021 13:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава ФХР Владислав Третьяк прокомментировал исход матча с белорусами (6:3) в рамках "Евровызова".




Соперник особо не сопротивляется. Для игроков этот матч важен, поскольку они сейчас под нагрузкой, готовятся играть со швейцарцами, потом будет этап Евротура в Чехии, пишет Прессбол. Матч был очень важным — он негрубый, настоящий товарищеский.

Наши (россияне — прим.) играют в свое удовольствие. Могли забить и больше. В третьем периоде наши немножко сдали, во втором периоде были сильнее, — цитирует Третьяка ТАСС.
 
 
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Глава ФХР Владислав Третьяк прокомментировал исход матча с белорусами (6:3) в рамках "Евровызова".
 
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