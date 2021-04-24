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Посольство России в Беларуси намекнуло главе литовского МИД на маленький член

24.04.2021 13:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Посольство России в Беларуси намекнуло главе литовского МИД на маленький член. Официальный твиттер-аккаунт дипломатического представительство ретвитнул пост Габриэлюса Ландсбергиса о том, что Литва в знак солидарности с Чехией вышлет из страны двох российских дипломатов, с хэштегом #SmallDickEnergy (энергия маленького члена).


Габриэлюс Ландсбергис




Тот самый твит посольства России о маленьком члене

Твит собрал сотни реакций, пишет Еврорадио. В основном, граждане России извиняются под ним за действия своего диппредставительства:

— Дорогие граждане других стран! Извините нас, пожалуйста, у нас гопники захватили власть.
— Присоединяюсь к извинениям. Мы каждый раз убираем за ними в подъезде, а они гадят и гадят.

Сам Габриэлюс Ландсбергис ещё не отреагировал на "дипломатию ниже пояса" от российских коллег.

К началу 2021 года отношения с Прагой у Москвы и так были не лучшими. Но в основном споры крутились вокруг сноса советских памятников.

17 апреля 2021 года Прага пошла на открытый конфликт. Как заявили в Чехии, сотрудники российской военной разведки причастны к взрывам на складах боеприпасов в Врбетице, которые произошли в 2014 году. Причём обвиняются в этом не просто какие-то сотрудники ГРУ, а те самые Александр Петров и Руслан Боширов, которых называют причастными к отравлению "Новичком" Сергея и Юлии Скрипаль.

Конфликт продолжился взаимной высылкой десятков дипломатов.
 
 
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Посольство России в Беларуси намекнуло главе литовского МИД на маленький член. Официальный твиттер-аккаунт дипломатического представительство ретвитнул пост...
 
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