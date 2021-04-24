Посольство России в Беларуси намекнуло главе литовского МИД на маленький член





Габриэлюс Ландсбергис

















Тот самый твит посольства России о маленьком члене





пишет Еврорадио. В основном, граждане России извиняются под ним за действия своего диппредставительства: Твит собрал сотни реакций,Еврорадио. В основном, граждане России извиняются под ним за действия своего диппредставительства:





— Дорогие граждане других стран! Извините нас, пожалуйста, у нас гопники захватили власть.

— Присоединяюсь к извинениям. Мы каждый раз убираем за ними в подъезде, а они гадят и гадят.





Сам Габриэлюс Ландсбергис ещё не отреагировал на "дипломатию ниже пояса" от российских коллег.





К началу 2021 года отношения с Прагой у Москвы и так были не лучшими. Но в основном споры крутились вокруг сноса советских памятников.





17 апреля 2021 года Прага пошла на открытый конфликт. Как заявили в Чехии, сотрудники российской военной разведки причастны к взрывам на складах боеприпасов в Врбетице, которые произошли в 2014 году. Причём обвиняются в этом не просто какие-то сотрудники ГРУ, а те самые Александр Петров и Руслан Боширов, которых называют причастными к отравлению "Новичком" Сергея и Юлии Скрипаль.





Конфликт продолжился взаимной высылкой десятков дипломатов.