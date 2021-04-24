Герасименя, Остапчук, Кравченко, Козловская подписали Меморандум в защиту суверенитета и независимости Беларуси

«Мы, представители белорусского народа, демократических сил, политических партий, общественных организаций, объединений и платформ, представители гражданского общества, лидеры мнений и общественные авторитеты, вне зависимости от наших политических взглядов по любым другим вопросам, едины в следующей принципиальной позиции, которую мы выражаем от имени всего белорусского народа:





1) Суверенитет и независимость Республики Беларусь являются высшей конституционной государствообразующей ценностью белорусского народа.





2) Любое посягательство на суверенитет и независимость Республики Беларусь является тягчайшим государственным преступлением.





3) Такие действия будут являться предательством народа нашей страны, который много столетий добивался своего независимого и суверенного государства, и останутся несмываемым позором в истории Беларуси для тех лиц, которые их совершат.





4) Мы требуем от власти отказаться от любых попыток уничтожить независимое белорусское государство, либо подчинить его иностранной державе. Торговля суверенным правом белорусского народа на свое национальное государство в рамках международно-признанных границ – недопустима ни в каком виде.





5) Белорусский народ не признает подписание международных договоров или иных документов и законодательных актов, которые ставят под угрозу независимость и суверенитет Республики Беларусь.





6) Мы, как и весь белорусский народ, будем бороться всеми конституционными методами против любой угрозы независимости и суверенитету нашей страны, считая это обязанностью и священным долгом каждого гражданина Республики Беларусь.





Республика Беларусь – это и Республика всего белорусского народа, и это государство каждого белоруса. Каждого из нас.





Мы хотим, чтобы мы и наши дети жили в независимой, суверенной, демократической и процветающей Беларуси.





И так будет!





Меморандум открыт для присоединения организаций, ассоциаций и групп, представителей гражданского общества и авторитетных граждан», – говорится в обращении.



