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VOKA бесплатно покажет из РТБД трансляцию спектакля «Тры Жызэлі»

24.04.2021 13:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

27 апреля в эфире VOKA покажут спектакль «Тры Жызэлі» Республиканского театра белорусской драматургии. Трансляция начнется в 19:00 по минскому времени и будет бесплатно доступна зрителям из любой точки мира.

VOKA бесплатно покажет из РТБД трансляцию спектакля «Тры Жызэлі»

Сюжет спектакля основан на реальной истории француженки Жизель Купез-Шурыгиной, которую в конце 1990-х рассказывали все русскоязычные СМИ.

В годы Второй мировой войны девушка была участницей французского Сопротивления, спасла жизнь русскому офицеру, вышла за него замуж, родила дочь и уехала с мужем в Самару. Он попал в тюрьму и после освобождения в семью не вернулся, а она так и не смогла уехать во Францию.

Драматург Андрей Курейчик написал по мотивам этих событий пьесу, где сразу три главных героини: Жизель весенняя 18-летняя, мечтающая о балете и живущая в Париже, Жизель летняя 35-летняя и живущая уже в белорусской деревне Корзуны, Жизель осенняя 77-летняя и по-прежнему оторванная от родины.

Несмотря на то, что «Тры Жызэлі» в постановке режиссера Александра Гарцуева идут в Республиканском театре белорусской драматургии с 2013 года, популярность этого спектакля остается неизменной — эта трогательная и драматичная история из сезона в сезон завоевывает сердца зрителей.

Присоединиться к просмотру 27 апреля можно с любого устройства и в сети любого оператора после авторизации в приложении VOKA или на сайте voka.tv по номеру мобильного телефона.

Многокамерная художественная съемка в высоком качестве позволит каждому зрителю максимально погрузиться в атмосферу театрального зала и увидеть всё, что происходит на сцене, с разных ракурсов.

 

 

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27 апреля в эфире VOKA покажут спектакль «Тры Жызэлі» Республиканского театра белорусской драматургии. Трансляция начнется в 19:00 по минскому времени и будет...
 
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