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В Лунинецком районе подросток поджег на себе одежду после телефонного разговора с девушкой

24.04.2021 13:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Учащийся 2003 г.р. из агрогородка Полесский Лунинецкого района совершил, предположительно, акт самосожжения.

Инцидент произошел днем 23 апреля в заброшенном здании на улице Трудовой.

В Лунинецком районе подросток поджег на себе одежду после телефонного разговора с девушкой

Благодаря видеозаписям на телефоне молодого человека установлена предварительная картина происшествия.

Парень общался с девушкой по мобильному телефону. В какой-то момент он облил себя неизвестной жидкостью и поджег.

Огонь заметили жители дома напротив. Они потушили одежду на молодом человеке и вызвали медиков. С серьезными ожогами учащийся был госпитализирован, сообщает пресс-служба МЧС.

 

 

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Учащийся 2003 г.р. из агрогородка Полесский Лунинецкого района совершил, предположительно, акт самосожжения. Инцидент произошел днем 23 апреля в заброшенном здании...
 
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