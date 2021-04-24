"Быстрый", "Неудержимый", "Алмаз" - пограничные катера теперь с именами

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 апр – Sputnik. Пограничным судам (так гордо и солидно называются речные катера), которые бороздят воды Днепра и Сожа, присвоены почетные наименования, сообщает Sputnik.

Отныне это не просто "Борт 003", "Борт 014" и "Борт 024", а "Быстрый" "Могучий" и "Неудержимый". А еще "Алмаз" и "Сапфир". Это теперь не речные пограничные катера проекта "RIB 34’ SF" или, скажем, "Казанка 5М4", а суда, имена которых должны вызывать гордость и особое уважение.

© Sputnik / Виктор Толочко Речные пограничники появились в Лоеве более 20 лет назад

Торжественное мероприятие по случаю присвоения катерам имен прошло в городе Лоеве.

Как рассказал Sputnik начальник Гомельской пограничной группы полковник Владислав Бруев, для личного состава, который несет службу на катерах, сегодня состоялось особо значимое событие.

© Sputnik / Виктор Толочко Белорусские пограничные катера впервые получили собственные имена

"Это важно для воспитания военнослужащих и поддержания у них боевого духа. Уверен, присвоение плавсредствам почетных наименований будет налагать на экипажи дополнительную ответственность. Это – высокое доверие, и я не сомневаюсь, что поставленные задачи они будут выполнять не просто хорошо, а со знаком качества", - сказал Владислав Бруев.

© Sputnik / Виктор Толочко Присвоение имен пограничным плавучим средствам войсковой части 1242 пограничной комендатуры "Лоев" прошло сегодня

Он отметил, что катера – не единственное средство, которое позволяет охранять юго-восточные рубежи Родины: происходит, к примеру, установка постов технического наблюдения (ПТН).

© Sputnik / Виктор Толочко Начальник Гомельской пограничной группы полковник Владислав Бруев

"Это – принципиально новое. Многие привыкли, что на границе должна быть контрольно-следовая полоса. Современные технические средства позволяют обеспечивать контроль за открытыми участками границы, что актуально на реках, не мешать местным жителям, которым разрешено, скажем, ловить рыбу, но при этом обеспечивать надежную охрану границы", - подчеркнул командир части.

Поздравить пограничников с началом нового этапа в их истории пришли руководители района, ветераны пограничной и морской службы, школьники.

© Sputnik / Виктор Толочко Освящение пограничных судов в Лоеве

Настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы иерей Михаил Иванов благославил пограничников на служение Отечеству и народу. После молитвы он освятил катера. Комендант пограничной комендатуры "Лоев" подполковник Ващенко отдал экипажам приказ на охрану госграницы.

Речные пограничники

В Лоеве речные пограничники появились в 1999 году. Уникальное по белорусским меркам подразделение тогда называлось группа пограничных катеров. Военнослужащие носили необычную для наших мест морскую форму, что первоначально вызывало неподдельный интерес и даже некоторое удивление у местных жителей.

Первый выход пограничных катеров на охрану границы состоялся 25 апреля 2000 года. На вооружении стояли катера "Аист", "Восток" и амфибии "Гепард", которые способны передвигаться по воде и по суше.

© Sputnik / Виктор Толочко Пограничный катер "Сапфир"

С тех пор много воды утекло, многое изменилось, в том числе название и статус речных пограничников – теперь это отдел береговой охраны пограничной комендатуры "Лоев".

"Аисты" подустарели, один из них теперь установлен возле Гомельского музея военной славы, второй вот-вот появится на постаменте возле Гомельской пограничной группы.

© Sputnik / Виктор Толочко Освящение пограничного катера "Быстрый"

На смену первым катерам пришла совершенно новая техника: скоростная, с большим запасом хода, удобная в обслуживании и эксплуатации. Итальянские катера на воздушной подушке поступили по линии международной технической помощи. Закуплены также суда российского и белорусского производства.

© Sputnik / Виктор Толочко Пограничные катера устроили небольшое шоу для гостей церемонии

Личный состав пограничной комендатуры "Лоев" охраняет участок белорусско-украинской границы протяженностью свыше 221 километра, из них более 66 километров по сухопутному участку и около 155 километров — по речному.