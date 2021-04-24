Толпа минчан ждет, чтобы купить игровую приставку PlayStation 5

Источник материала: Tut.by

Как знают «люди в теме», в белорусских магазинах довольно сложно найти PlayStation 5. Так что когда сегодня утром в одном из столичных сетевых магазинов в продаже появилась партия приставок, образовалась настоящая очередь. Видео небольшой толпы нам прислал читатель из Минска.

Как рассказал нам читатель TUT.BY, он не был одним из покупателей, а просто проходил мимо. В самом магазине бытовой техники нам сообщили, что у них действительно с утра был PlayStation 5, но его «разобрали за пять минут».

Напомним: PlayStation 5 официально начали продаваться во всем мире, в том числе и в Беларуси, 19 ноября прошлого года. Правда, тогда игровых приставок было доступно ограниченное количество — ввезенные экземпляры официально продавали только по предзаказам (иногда — с предоплатой в 100 процентов).

Подобная ситуация наблюдалась не только в Беларуси — производитель (то есть Sony) столкнулся с проблемами с цепочкой поставок для PS5, и обеспечить наличие достаточного количества игровых консолей для всех желающих не получилось в большинстве стран — проблема сохраняется и сегодня.

Всему виной — глобальный дефицит полупроводниковой продукции (то есть, чипов). Недавно топ-менеджер Sony заявил, что «компания уже попросила своих поставщиков позволить им увеличить объемы производства консолей — если все сложится хорошо, то ситуация начнет налаживаться до конца 2021-го).

Отметим также: в ноябре, на старте продаж, официальная цена PS5 в Беларуси составляла 1599 рублей. Но потом ее рекомендованная розничная цена, если верить информации магазина Belconsole, увеличилась до 1799 рублей.