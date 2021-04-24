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«Дворец, пускающий пыль в глаза». Снесенный символ ГДР (фотогалерея)

24.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

45 лет назад в Восточном Берлине торжественно открыли Дворец Республики. А после воссоединения Германии этот отравленный асбестом символ ГДР снесли.

«Дворец, пускающий пыль в глаза». Снесенный символ ГДР (фотогалерея)

Дворец Республики – гэдээровский аналог московского Дворца съездов – открылся в апреле 1976 года. В нем проходили партийные съезды и сессии Народной палаты.

Как и во Дворце съездов в Кремле, здесь давали концерты, показывали театральные постановки. Под крышей работали рестораны. Стоял он на месте взорванного в 1950 году Берлинского городского дворца – резиденции королей из династии Гогенцоллернов.

«Дворец, пускающий пыль в глаза». Снесенный символ ГДР (фотогалерея)

Помпезный, залитый светом изнутри Дворец Республики называли в ГДР «Palazzo Prozzo», то есть «дворцом, пускающим пыль в глаза», или «Erichs Lampenladen» – «магазином светильников Эриха» (то есть тогдашнего генсека Хонеккера).

В 1990 году после 14 лет эксплуатации дворец закрыли. Официальной причиной сноса было объявлено наличие в нем вредного для здоровья асбеста.

«Дворец, пускающий пыль в глаза». Снесенный символ ГДР (фотогалерея)

Работы по сносу здания затягивались: сначала надо было освободить его от ядовитого асбеста – так, чтобы не допустить асбестовую пыль в окружающую среду. Снос, начавшийся в феврале 2006 года, завершился к концу 2008-го – на полтора года позже запланированного. Первоначальная смета выросла почти на 10 миллионов евро.

«Дворец, пускающий пыль в глаза». Снесенный символ ГДР (фотогалерея)

Было вывезено 78 тысяч тонн строительного мусора, в том числе почти 20 тысяч тонн стали и железа, 500 тонн стекла и 56 000 тонн бетона.

«Дворец, пускающий пыль в глаза». Снесенный символ ГДР (фотогалерея)

На снос здания ушло больше времени, чем на его строительство. По окончании работ бетонный котлован на месте бывшего дворца засыпали песком. 100 000 кубических метров песка потребовались для того, чтобы Берлинский собор на противоположной стороне не покосился.

«Дворец, пускающий пыль в глаза». Снесенный символ ГДР (фотогалерея)

После объединения Германии дальнейшая судьба Дворца Республики стала предметом жарких дискуссий. На его месте решено было восстановить взорванный в гэдээровские времена Городской дворец, главную резиденцию бранденбургских маркграфов и курфюрстов, прусских королей и германских императоров. Так он выглядел в 1925 году.

«Дворец, пускающий пыль в глаза». Снесенный символ ГДР (фотогалерея)

Сразу же после сноса Дворца Республики территорию, на которой он стоял, озеленили. В 2011 году здесь установили временный информационный центр имени Гумбольдта (Humboldt-Box), в котором представлены планы новой застройки ареала.

«Дворец, пускающий пыль в глаза». Снесенный символ ГДР (фотогалерея)

Новый дворец уже стоит, но еще идет отделка фасада и работы внутри здания. 80 миллионов евро (из общей суммы на реконструкцию около 600 миллионов) поступили из частных пожертвований. Из-за пандемии открытие задержалось. Новый старый дворец назван в честь великих немецких ученых и общественных деятелей, братьев Гумбольдтов. Здесь будут проходить спектакли, концерты и международные симпозиумы.

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45 лет назад в Восточном Берлине торжественно открыли Дворец Республики. А после воссоединения Германии этот отравленный асбестом символ ГДР снесли.
 
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