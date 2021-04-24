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Тихановская – Колесниковой: «Держись, моя любимая грация»
24.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Народный лидер поздравила с днем рождения свою соратницу Марию Колесникову с днем рождения. Политзаключенной, которая была одной из «трех граций» во время предвыборной кампании, исполнилось 39 лет.
– Дорогая наша Маша, я поздравляю тебя с днем рождения. Очень хотела бы сделать это лично, но, к сожалению, сейчас это невозможно, – обратилась Светлана Тихановская. – Ты – мой герой, ты мое вдохновение, ты пример для подражания. И очень часто в тяжелые моменты мне так не хватает твоего оптимизма, твоей энергетики и твоего жизнелюбия.
Но я верю, что очень скоро мы сможем встретиться, обнять друг друга и поговорить обо всем на свете. Держись, моя любимая грация.
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Народный лидер поздравила с днем рождения свою соратницу Марию Колесникову с днем рождения. Политзаключенной, которая была одной из «трех граций» во время...
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