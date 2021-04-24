﻿ Тихановская – Колесниковой: «Держись, моя любимая грация». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Тихановская – Колесниковой: «Держись, моя любимая грация»

24.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Народный лидер поздравила с днем рождения свою соратницу Марию Колесникову с днем рождения. Политзаключенной, которая была одной из «трех граций» во время предвыборной кампании, исполнилось 39 лет.

Тихановская – Колесниковой: «Держись, моя любимая грация»

– Дорогая наша Маша, я поздравляю тебя с днем рождения. Очень хотела бы сделать это лично, но, к сожалению, сейчас это невозможно, – обратилась Светлана Тихановская. – Ты – мой герой, ты мое вдохновение, ты пример для подражания. И очень часто в тяжелые моменты мне так не хватает твоего оптимизма, твоей энергетики и твоего жизнелюбия.

Но я верю, что очень скоро мы сможем встретиться, обнять друг друга и поговорить обо всем на свете. Держись, моя любимая грация.

Тихановская – Колесниковой: «Держись, моя любимая грация»

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Народный лидер поздравила с днем рождения свою соратницу Марию Колесникову с днем рождения. Политзаключенной, которая была одной из «трех граций» во время...
 
Новости дня
Новости разные
 
Владислав Третьяк — о матче со сборной Беларуси: соперник особо не сопротивлялся
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by