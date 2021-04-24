Источник материала: UDF



Место, где произошло самосожжение / brest.mchs.gov.by

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 17-летний парень после разговора с девушкой попытался сжечь себя Горящую одежду потушили очевидцы, проживающие напротив.

Горящую одежду потушили очевидцы, проживающие напротив. Они же вызвали медиков, а медики, в свою очередь, спасателей. Те нашли на полу остатки обгоревшей одежды и констатировали, что строение не было повреждено.Парень госпитализирован с термическими ожогами. В настоящий момент он лежит в реанимации в тяжёлом состоянии.