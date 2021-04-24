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17-летний парень после разговора с девушкой попытался сжечь себя
Источник материала: UDF
Место, где произошло самосожжение / brest.mchs.gov.by
Горящую одежду потушили очевидцы, проживающие напротив. Они же вызвали медиков, а медики, в свою очередь, спасателей. Те нашли на полу остатки обгоревшей одежды и констатировали, что строение не было повреждено.
Парень госпитализирован с термическими ожогами. В настоящий момент он лежит в реанимации в тяжёлом состоянии.
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Горящую одежду потушили очевидцы, проживающие напротив.
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