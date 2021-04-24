ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

17-летний парень после разговора с девушкой попытался сжечь себя

24.04.2021 14:07 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

17-летний парень после разговора с девушкой попытался сжечь себя
Место, где произошло самосожжение / brest.mchs.gov.by
В Лунинецком районе 17-летний парень после разговора с девушкой попытался сжечь себя. Днём 23 апреля он пришёл в заброшенную одноэтажку в агрогородке Полесском и позвонил её по мобильному телефону. А в какой-то момент облил себя горчей жидкостью и поджёг.

Горящую одежду потушили очевидцы, проживающие напротив. Они же вызвали медиков, а медики, в свою очередь, спасателей. Те нашли на полу остатки обгоревшей одежды и констатировали, что строение не было повреждено.

Парень госпитализирован с термическими ожогами. В настоящий момент он лежит в реанимации в тяжёлом состоянии.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Горящую одежду потушили очевидцы, проживающие напротив.
 
Новости дня
Новости разные
 
"Быстрый", "Неудержимый", "Алмаз" - пограничные катера теперь с именами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by