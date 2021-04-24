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Белорусский государственный архив кинофотодокументов / dzerginsk.by

пишет Егор Лебедок. «Написал запрос в Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов с просьбой составить список имеющихся в архиве фото- и кинодокументов за период 1939-1946 годы с обнаруженными на них людьми под бело-красно-белым флагом или гербом «Погоня» (или с аналогичной расцветки шевронами и другими опознавательными знаками), которые охраняют, конвоируют, пытают или убивают других людей. Оплатил эту услугу (всё-таки объём работ хороший) и получил ответ: «В фондах архива по интересующей Вас теме фото- и кинодокументов не обнаружено», —

«Знаю, что есть воспоминания, фото касок, и допускаю, что такое могло быть не масштабно — война всё-таки, там и свои своих стреляют, но кино- и фотодокументов пока не видел», — добавляет он.

Ответ Егору Лебедку из архива / facebook.com/lebiadok

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Архивисты не нашли фото и кино, где люди с БЧБ-флагом пытают и убивают «В фондах архива по интересующей Вас теме фото- и кинодокументов не обнаружено...»

Лебедок решил проверить, есть ли кино- и фотодокументы, подтверждающие современную государственную пропаганду.Он отмечает, что таких фото- и кинодокументов не встречал и раньше.