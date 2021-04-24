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Космический корабль Crew Dragon-2 пристыковался к МКС
Источник материала: Партизан
Пилотируемый космический корабль Crew Dragon-2 компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту пристыковался к МКС,
Фото : NASA / Автор не известен
Стыковка к модулю Harmony американского сегмента станции была осуществлена в автоматическом режиме в 5:08 по времени Восточного побережья США (12:08 мск) спустя менее суток после запуска корабля.
В состав экспедиции входят астронавты NASA Меган Макартур (командир корабля) и Шейн Кимбро, астронавт Европейского космического агентства Томас Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хосидэ. Отмечается, что с их прибытием к МКС впервые пристыкованы сразу два корабля Crew Dragon, а экипаж станции в течение четырех дней будет состоять из 11 человек.
Многоразовый корабль Crew Dragon-2 совершил второй полет к МКС. Первый раз он прибыл к станции весной прошлого года.
Прибывшие астронавты будут работать на МКС около полугода. В настоящее время экипаж МКС состоит из космонавтов «Роскосмоса» Олега Новицкого и Петра Дуброва, астронавта NASA Марка Ванде Хая, прибывших на МКС 9 апреля, а также прибывших 17 ноября 2020 года американских астронавтов Майкла Хопкинса, Виктора Гловера, Шеннон Уокер (командир станции) и японского астронавта Соити Ногути.
8 апреля корабль Crew Dragon-1 с четырьмя астронавтами должен возвращаться на Землю, и на борту станции останется семь человек.
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Пилотируемый космический корабль Crew Dragon-2 компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту пристыковался к МКС, передает «Интерфакс».
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