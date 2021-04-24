В Индонезии заявили, что погибли все члены экипажа затонувшей подлодки





Фото: подводную лодку Индонезии помогут искать США (wikimedia.org)





пишет Associated Press. Об этомAssociated Press.

РБК - Украина . Командующий ВМС Юдо Маргоно сказал, что спасатели нашли несколько предметов с подводной лодки KRI Nanggala 402. Их показали на пресс-конференции. Среди вещей - молитвенные коврики членов экипажа, детали торпедного аппарата и емкость с горюче-смазочными материалами, пишет





"Имея достоверные доказательства, которые мы обнаружили, мы переводим подлодку из статуса "потерянная" в статус "затонувшая", - сказал Маргоно.





Это означает, что ВМС Индонезии признает погибшими всех членов экипажа.





Напомним, несколько часов назад стало известно, что пропавшую подлодку ВМС Индонезии удалось обнаружить в водах близ Бали.





Напомним, 21 апреля у берегов Бали пропала подводная лодка с 53 членами экипажа на борту. По прогнозам, кислорода том должно было хватить на 72 часа, то есть до сегодняшнего утра. Однако по состоянию на утро лодку еще не нашли.





В поисках подлодки принимали участие США.