В Беларуси стартовал автопробег в память о чернобыльской аварии

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В память о трагедии. В Беларуси стартовал автопробег, посвященный годовщине чернобыльской катастрофы. Десятки машин выехали в субботу из Минска и направились в Гомельскую область, сообщает «МИР 24».

В течение нескольких дней участники акции проедут через регионы, которые больше всего пострадали от радиации. На маршруте к колонне будут присоединяться другие энтузиасты. Организаторы ожидают, что в пробеге примут участие более 200 автомобилей.

«Сегодня первый такой пробег. Открываем сезон дальних автопробегов. Весенняя погода немного подвела, но тем не менее настроение хорошее. Посетим территорию Полесского радиационного заповедника, посмотрим, к чему привела халатность, человеческий фактор. Посмотрим, чем он живет, чем он дышит, что там происходит», – рассказал организатор автопробега Сергей Рачковский.