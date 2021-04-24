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В Беларуси стартовал автопробег в память о чернобыльской аварии
24.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В память о трагедии. В Беларуси стартовал автопробег, посвященный годовщине чернобыльской катастрофы. Десятки машин выехали в субботу из Минска и направились в Гомельскую область, сообщает «МИР 24».
В течение нескольких дней участники акции проедут через регионы, которые больше всего пострадали от радиации. На маршруте к колонне будут присоединяться другие энтузиасты. Организаторы ожидают, что в пробеге примут участие более 200 автомобилей.
«Сегодня первый такой пробег. Открываем сезон дальних автопробегов. Весенняя погода немного подвела, но тем не менее настроение хорошее. Посетим территорию Полесского радиационного заповедника, посмотрим, к чему привела халатность, человеческий фактор. Посмотрим, чем он живет, чем он дышит, что там происходит», – рассказал организатор автопробега Сергей Рачковский.
Полесский заповедник находится в зоне отчуждения на территории Брагинского, Наровлянского и Хойникского районов. Там около сотни покинутых деревень и поселков. До аварии на АЭС в них жили более 22 тысяч человек. В заповеднике
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В течение нескольких дней участники акции проедут через регионы, которые больше всего пострадали от радиации.
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