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Латушко в Париже: позиция Франции прежняя — Лукашенко не является легитимным президентом

24.04.2021 14:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко, который был послом Беларуси во Франции, провел ряд встреч во французском Министерстве иностранных дел, в ходе которых обсуждалась ситуация в Беларуси.

Как сообщает телеграм-канал Латушко, заместитель политического директора МИД Франции Алексис Ламек на встрече отметил, что разрешение кризиса в Беларуси в приоритете внешней политики Франции.

Латушко в Париже: позиция Франции прежняя — Лукашенко не является легитимным президентом

«Официальная позиция Парижа прежняя: Лукашенко не является легитимным президентом Беларуси. Нелегитимность режима — это позиция как Франции, так и Европейского союза в целом. Париж поддерживает предложение о введении четвертого пакета санкций из-за того, что режим не прекращает репрессии против мирных граждан», — говорится в сообщении.

Отмечалось, что французы в четыре раза увеличили помощь репрессированным студентам и журналистам, а Франция всегда будет выступать в поддержку суверенитета и независимости Беларуси.

Латушко в Париже: позиция Франции прежняя — Лукашенко не является легитимным президентом

Руководитель НАУ также встретился с директором европейского департамента МИД Франции Фредериком Мондолини. На встрече обсуждались механизмы постоянного обмена информацией о ситуации и о реальном положении дел с правами человека в Беларуси между представителями демократических сил, белорусским гражданским обществом и официальным Парижем. Латушко предложил изучить возможность проведения международной конференции по Беларуси.

Также состоялась встреча с советником президента Франции Изабель Дюмон.

 

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Руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко, который был послом Беларуси во Франции, провел ряд встреч во французском Министерстве...
 
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