Родственники бывшего следователя Юшкевича инициировали заявление в КГБ и Генпрокуратуру

Источник материала: Салiдарнасць

Документ открыт для подписей. За несколько часов его подписали около тысячи человек.





Близкие Евгения Юшкевича, который перестал выходить на связь 19 апреля, требуют:

- Немедленно прекратить нарушение прав Евгения Юшкевича на защиту, и других прав и свобод человека и гражданина.

- Предоставить защитнику адвокату Марии Колесовой-Гудилиной доступ к своему подзащитному.

- Освободить Евгения Юшкевича, а в случае применения меры пресечения в виде заключения под стражу – отменить ее либо заменить на более мягкую (подписка о невыезде).

- Прекратить необоснованное уголовное преследование в отношении Евгения Юшкевича.

Вот содержание заявления, где можно оставить подпись, полностью .

Несколькими днями ранее стало известно, что экс-следователь задержан по статье об акте терроризма . Позже его адвокат Мария Колесова-Гудилина сообщила, что Юшкевич находится в СИЗО КГБ. По месту жительства задержанного за эти дни дважды прошли обыски.