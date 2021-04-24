ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Родственники бывшего следователя Юшкевича инициировали заявление в КГБ и Генпрокуратуру

24.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Документ открыт для подписей. За несколько часов его подписали около тысячи человек.

Родственники бывшего следователя Юшкевича инициировали заявление в КГБ и Генпрокуратуру

Близкие Евгения Юшкевича, который перестал выходить на связь 19 апреля, требуют:

- Немедленно прекратить нарушение прав Евгения Юшкевича на защиту, и других прав и свобод человека и гражданина.

- Предоставить защитнику адвокату Марии Колесовой-Гудилиной доступ к своему подзащитному.

- Освободить Евгения Юшкевича, а в случае применения меры пресечения в виде заключения под стражу – отменить ее либо заменить на более мягкую (подписка о невыезде).

- Прекратить необоснованное уголовное преследование в отношении Евгения Юшкевича.

Вот содержание заявления, где можно оставить подпись, полностью.

Несколькими днями ранее стало известно, что экс-следователь задержан по статье об акте терроризма. Позже его адвокат Мария Колесова-Гудилина сообщила, что Юшкевич находится в СИЗО КГБ. По месту жительства задержанного за эти дни дважды прошли обыски.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Документ открыт для подписей. За несколько часов его подписали около тысячи человек.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси стартовал автопробег в память о чернобыльской аварии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by