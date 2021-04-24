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Родственники бывшего следователя Юшкевича инициировали заявление в КГБ и Генпрокуратуру
24.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Документ открыт для подписей. За несколько часов его подписали около тысячи человек.
Близкие Евгения Юшкевича, который перестал выходить на связь 19 апреля, требуют:
- Немедленно прекратить нарушение прав Евгения Юшкевича на защиту, и других прав и свобод человека и гражданина.
- Предоставить защитнику адвокату Марии Колесовой-Гудилиной доступ к своему подзащитному.
- Освободить Евгения Юшкевича, а в случае применения меры пресечения в виде заключения под стражу – отменить ее либо заменить на более мягкую (подписка о невыезде).
- Прекратить необоснованное уголовное преследование в отношении Евгения Юшкевича.
Вот содержание заявления,
Несколькими днями ранее стало известно, что экс-следователь
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Документ открыт для подписей. За несколько часов его подписали около тысячи человек.
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