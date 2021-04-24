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Грустная улыбка дня от Шендеровича. Про учителя и повестку в участок
24.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Заслуженного учителя России Тамару Эйдельман участковый настойчиво пригласил пройти ним – из-за размещенной у историка публикации в соцсетях. Та отказалась, но визитер обещал вернуться.
Позже женщина получила повестку.
«Тамару Эйдельман настойчиво зовут в полицейский участок, поговорить. Если она согласится, то как минимум в одном полицейском участке в России появятся образованные люди», – грустно
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Заслуженного учителя России Тамару Эйдельман участковый настойчиво пригласил пройти ним – из-за размещенной у историка публикации в соцсетях. Та отказалась, но...
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