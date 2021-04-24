|
«Президента застрелили — назавтра Совет безопасности будет наделен полномочиями». Лукашенко рассказал о новом декрете
Источник материала: Onliner
Александр Лукашенко планирует подписать декрет о переходе Совету безопасности президентских полномочий в случае, если в стране возникнет такая необходимость,
Напомним, на прошлой неделе Александр Лукашенко
Общаясь с журналистами во время посещения Наровлянского района, Александр Лукашенко пояснил:
«Скажите, если завтра нет президента, вы гарантируете, что все будет нормально? Нет. Поэтому на этот случай я подпишу в ближайшие дни декрет, как будет выстроена власть в Беларуси. Президента застрелили — назавтра Совет безопасности будет наделен полномочиями. Надо вводить чрезвычайное положение мгновенно, вплоть до военного, если кто-то на границе шевельнется. И Совет безопасности должен принимать решение, — рассказал Александр Лукашенко. — Поэтому я говорил, что подпишу этот декрет и определю, кто будет управлять страной „если вдруг“».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Президента застрелили — назавтра Совет безопасности будет наделен полномочиями». Лукашенко рассказал о новом декрете
Александр Лукашенко планирует подписать декрет о переходе Совету безопасности президентских полномочий в случае, если в стране возникнет такая необходимость,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)