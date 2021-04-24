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«Президента застрелили — назавтра Совет безопасности будет наделен полномочиями». Лукашенко рассказал о новом декрете

24.04.2021 14:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Александр Лукашенко планирует подписать декрет о переходе Совету безопасности президентских полномочий в случае, если в стране возникнет такая необходимость, передает БЕЛТА. Лукашенко добавил, что решение о подобном декрете было принято им давно. «Когда это все разворачивалось. А не то, что я хочу кому-то что-то сдать или предать. Ребята, никогда этого не будет. Я готов на все, но только чтобы сохранить мою и вашу страну», — заявил он.

Напомним, на прошлой неделе Александр Лукашенко анонсировал принятие важного решения, назвав его одним из самых принципиальных за четверть века президентства. «Это будет очень серьезно. Поэтому даже если меня не будет, по-народному говоря, только через мой труп, у них ничего не получится. Я принял решение. Сейчас надо будет его формализовать. Это будет, скорее всего, декрет президента», — заявил тогда Лукашенко.

Общаясь с журналистами во время посещения Наровлянского района, Александр Лукашенко пояснил:

«Скажите, если завтра нет президента, вы гарантируете, что все будет нормально? Нет. Поэтому на этот случай я подпишу в ближайшие дни декрет, как будет выстроена власть в Беларуси. Президента застрелили — назавтра Совет безопасности будет наделен полномочиями. Надо вводить чрезвычайное положение мгновенно, вплоть до военного, если кто-то на границе шевельнется. И Совет безопасности должен принимать решение, — рассказал Александр Лукашенко. — Поэтому я говорил, что подпишу этот декрет и определю, кто будет управлять страной „если вдруг“».

 
 
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Александр Лукашенко планирует подписать декрет о переходе Совету безопасности президентских полномочий в случае, если в стране возникнет такая необходимость,...
 
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