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Новая версия Ferrari 812 Superfast получит еще более мощный атмосферный V12

24.04.2021 14:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В 2017 году Ferrari представила купе 812 Superfast, которое получило самый мощный атмосферный двигатель в истории марки. Теперь на подходе спецверсия берлинетты с еще более впечатляющими характеристиками.


Пока обнародована далеко не вся информация о новинке, которая получит собственное имя. Оно станет известно позже, а пока в Ferrari сделали акцент на фотографиях, на которых можно полюбоваться измененной внешностью купе с новым аэродинамическим обвесом, призванным увеличить прижимную силу. В частности, это новые бамперы с измененной конфигурацией воздухозаборников и крупным диффузором сзади, вставка из углепластика на капоте для оптимизации отвода тепла из моторного отсека, укрупненный спойлер и алюминиевая панель с дополнительными рассекателями воздушного потока, которой заменили заднее стекло.



Также доработано шасси и фирменная система контроля боковых скольжений (Side Slip Control). Более широкое использование карбона и других сверхлегких материалов позволили уменьшить сухую массу купе.


6,5-литровый V12 был модернизирован: наряду с прочими компонентами мотор получил новые фазовращатели и выпускную систему, в результате чего отдача выросла с 800 до 830 л.с. Динамические параметры, пока не раскрыты.


Все подробности о машине появятся 5 мая, когда состоится премьера «хардкорного» купе. Тираж суперкара будет ограничен.

 
 
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В 2017 году Ferrari представила купе 812 Superfast, которое получило самый мощный атмосферный двигатель в истории марки. Теперь на подходе спецверсия берлинетты с еще более...
 
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