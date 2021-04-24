Источник материала: UDF



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«Скажите, если завтра нет президента, вы гарантируете, что все будет нормально? Нет. Поэтому на этот случай я подпишу в ближайшие дни декрет, как будет выстроена власть в Беларуси.



Президента застрелили — на завтра Совет безопасности будет наделен полномочиями. Надо вводить чрезвычайное положение мгновенно, вплоть до военного, если кто-то на границе шевельнется.



И Совет безопасности должен принимать решение, — рассказал Александр Лукашенко. — Поэтому я говорил, что подпишу этот декрет и определю, кто будет управлять страной «если вдруг».

«Я должен предусмотреть все. Поэтому будет подписан этот декрет. У нас будет фактически коллективный Президент в виде Совета безопасности.



Да, председатель будет: когда нет Президента, исполняет обязанности премьер. Он будет председательствовать, но все решения будут приниматься тайным голосованием, чтобы не было давления.



Когда будут президентские выборы назначены, вводить/не вводить чрезвычайное положение, как действовать и так далее — вот гражданские и военные в Совете безопасности решат», — подчеркнул Лукашенко.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко подготовил декрет на случай своей смерти Белорусский правитель раскрыл суть революционного декрета.

Неделю назад, во время республиканского субботника,анонсировал подписание важного декрета. Тогда он говорил, что этот документ должен стать одним из важнейших решений за годы его президентства.