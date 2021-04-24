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В Гомельском районе на мужчину упала железобетонная плита
Источник материала: Партизан
В Гомельском районе на 35-летнего разнорабочего упала железобетонная плита. Его спасли работники Лицея МЧС.
Фото: МЧС
Происшествие случилось утром 23 апреля в урочище Боровая,
Мужчина убирал помещение от строительного мусора. Когда он входил в здание, упала плита, которая находилась в неустойчивом положении. В результате она прижала ноги разнорабочего.
На место прибыли работники Лицея МЧС, которые с помощью домкратов приподняли конструкцию и вытащили мужчину, а затем передали его работникам «скорой».
Пострадавшего госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом «перелом левой ноги».
Фото: МЧС
Фото: МЧС
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В Гомельском районе на 35-летнего разнорабочего упала железобетонная плита. Его спасли работники Лицея МЧС.
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