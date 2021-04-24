﻿ В Гомельском районе на мужчину упала железобетонная плита. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Гомельском районе на мужчину упала железобетонная плита

24.04.2021 15:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Гомельском районе на 35-летнего разнорабочего упала железобетонная плита. Его спасли работники Лицея МЧС.


Фото: МЧС

Происшествие случилось утром 23 апреля в урочище Боровая, сообщают Сильные Новости со ссылкой на МЧС.

Мужчина убирал помещение от строительного мусора. Когда он входил в здание, упала плита, которая находилась в неустойчивом положении. В результате она прижала ноги разнорабочего.

На место прибыли работники Лицея МЧС, которые с помощью домкратов приподняли конструкцию и вытащили мужчину, а затем передали его работникам «скорой».

Пострадавшего госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом «перелом левой ноги».


Фото: МЧС


Фото: МЧС
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гомельском районе на 35-летнего разнорабочего упала железобетонная плита. Его спасли работники Лицея МЧС.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко на случай, если с ним что-то случится, передаст президентские полномочия Совету безопасности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Свежие газеты

25.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by