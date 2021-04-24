



Фото: МЧС





сообщают Сильные Новости со ссылкой на МЧС. Происшествие случилось утром 23 апреля в урочище Боровая,Сильные Новости сона МЧС.





Мужчина убирал помещение от строительного мусора. Когда он входил в здание, упала плита, которая находилась в неустойчивом положении. В результате она прижала ноги разнорабочего.





На место прибыли работники Лицея МЧС, которые с помощью домкратов приподняли конструкцию и вытащили мужчину, а затем передали его работникам «скорой».





Пострадавшего госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом «перелом левой ноги».









Фото: МЧС









Фото: МЧС