На Минском моторном заводе появился промышленный компьютерный томограф









пишет belmarket.by. Благодаря этому начаты сертифицированные работы на промышленном компьютерном томографе – современном высокотехнологичном оборудовании, не имеющем аналогов в Беларуси,belmarket.by.





Промышленный компьютерный томограф v/tome/x c450 немецкого производства обеспечивает уникальные возможности, которые не предоставляет ни одна другая технология. С его помощью посредством сканирования рентгеновским излучением можно производить внутренние и внешние измерения в режиме неразрушающего контроля.





Также специалисты «просвечивают» на промышленном томографе любые детали и комплектующие для устранения и предупреждения различных дефектов. Так, проводятся осмотр гильз на наличие и характер трещин, топливных насосов на наличие дефектов литейного характера, метрологические измерения ответственных внутренних зон и сравнение их с чертежами.





Эти работы имеют огромное значение для повышения качества и конкурентоспособности двигателей ММЗ, существенно укорачивают по времени технологические процессы, сообщает пресс-служба ОАО «ММЗ».