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Лукашенко на случай, если с ним что-то случится, передаст президентские полномочия Совету безопасности

24.04.2021 15:07 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Александр Лукашенко планирует подписать декрет о переходе Совету безопасности президентских полномочий в случае, «если в стране возникнет такая необходимость».

Об этом Лукашенко заявил 24 апреля во время посещения Полесского государственного радиационно-экологического заповедника.

Лукашенко на случай, если с ним что-то случится, передаст президентские полномочия Совету безопасности

«Скажите, если завтра нет президента, вы гарантируете, что все будет нормально? Нет. Поэтому на этот случай я подпишу в ближайшие дни декрет, как будет выстроена власть в Беларуси. Президента застрелили — на завтра Совет безопасности будет наделен полномочиями. Надо вводить чрезвычайное положение мгновенно, вплоть до военного, если кто-то на границе шевельнется. И Совет безопасности должен принимать решение. Поэтому я говорил, что подпишу этот декрет и определю, кто будет управлять страной “если вдруг”», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

По словам Лукашенко, «в случае чего» именно Совет безопасности будет решать, «когда будут президентские выборы назначены, вводить/не вводить чрезвычайное положение, как действовать и так далее».

Решение о принятии подобного декрета было принято давно, подчеркнул Лукашенко, «а не то, что я хочу кому-то что-то сдать или передать».

Отметим, что планируемый декрет Лукашенко о передачи полномочий, скорее всего, будет противоречить Конституции. В статья 89 основного закона записано, что «в случае вакансии должности Президента или невозможности исполнения им своих обязанностей по основаниям, предусмотренным Конституцией, его полномочия до принесения Присяги вновь избранным Президентом переходят к Премьер-министру».

 

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Александр Лукашенко планирует подписать декрет о переходе Совету безопасности президентских полномочий в случае, «если в стране возникнет такая необходимость».
 
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