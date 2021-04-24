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Российский МиГ-31 проводил вдоль границы самолет-разведчик ВВС США - видео
24.04.2021 15:13 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Минобороны России опубликовало видео сопровождения самолета-разведчика RC-135 ВВС США над нейтральными водами Тихого океана. Ролик размещен на
© AFP 2020 / FABRICE COFFRINI
Приближающаяся к госгранице РФ воздушная цель была обнаружена накануне российскими средствами контроля воздушного пространства. Для ее опознавания воздушной цели и недопущения нарушения границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных сил ПВО Восточного военного округа.
На кадрах видно, как российский истребитель МиГ-31 сближается с иностранным судном и сопровождает его над акваторией. После удаления американского самолета от госграницы РФ российский МиГ вернулся на аэродром базирования. Нарушения границы допущено не было.
В Минобороны РФ подчеркнули, что полет российского самолета проводился в строгом соответствии с международными правилами.
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Полет российского истребителя проводился в строгом соответствии с международными правилами, граница РФ не была нарушена.
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