Российский МиГ-31 проводил вдоль границы самолет-разведчик ВВС США - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Минобороны России опубликовало видео сопровождения самолета-разведчика RC-135 ВВС США над нейтральными водами Тихого океана. Ролик размещен на YouTube -канале ведомства.

Приближающаяся к госгранице РФ воздушная цель была обнаружена накануне российскими средствами контроля воздушного пространства. Для ее опознавания воздушной цели и недопущения нарушения границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных сил ПВО Восточного военного округа.

На кадрах видно, как российский истребитель МиГ-31 сближается с иностранным судном и сопровождает его над акваторией. После удаления американского самолета от госграницы РФ российский МиГ вернулся на аэродром базирования. Нарушения границы допущено не было.

В Минобороны РФ подчеркнули, что полет российского самолета проводился в строгом соответствии с международными правилами.