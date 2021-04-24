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"Правда тела". Психосоматика лишнего веса: причем здесь эмоции
24.04.2021 15:13 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
02:05 Что такое "психосоматика лишнего веса" (и существует ли она)
04:00 Лишний вес как "вторичная выгода"
08:14 Какие психологические факторы идут из детства
09:35 Какие обстоятельства во взрослой жизни могут стать триггером для набора веса
11:15 Должна ли еда быть удовольствием (и может ли быть единственным источником радости)
16:05 Может ли лишний вес быть формой защиты
17:40 Почему человек, влюбляясь, теряет вес
22:15 Дневник эмоций: зачем их отслеживать
23:32 Как договариваться с собой, если прямо сейчас хочется съесть торт
29:00 Упражнения для того, чтобы научиться лучше понимать свое тело
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Может ли лишний вес быть для нас формой защиты? Почему влюбляясь, человек худеет? Что сказать себе, когда хочется кусок торта, чтобы "отпустило" после сложного дня? И...
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