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"Правда тела". Психосоматика лишнего веса: причем здесь эмоции

24.04.2021 15:13 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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"Правда тела". Психосоматика лишнего веса: причем здесь эмоции
Зачем учиться "проживать" свои эмоции и как это делать? И какие упражнения можно делать, чтобы лучше понимать свое тело? Объясняет психолог, специалист по работе с пищевым поведением, автор книги "Психосоматика лишнего веса. Дело не в еде" Наталья Щербинина.

02:05 Что такое "психосоматика лишнего веса" (и существует ли она)

04:00 Лишний вес как "вторичная выгода"

08:14 Какие психологические факторы идут из детства

09:35 Какие обстоятельства во взрослой жизни могут стать триггером для набора веса

11:15 Должна ли еда быть удовольствием (и может ли быть единственным источником радости)

16:05 Может ли лишний вес быть формой защиты

17:40 Почему человек, влюбляясь, теряет вес

22:15 Дневник эмоций: зачем их отслеживать

23:32 Как договариваться с собой, если прямо сейчас хочется съесть торт

29:00 Упражнения для того, чтобы научиться лучше понимать свое тело

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Может ли лишний вес быть для нас формой защиты? Почему влюбляясь, человек худеет? Что сказать себе, когда хочется кусок торта, чтобы "отпустило" после сложного дня? И...
 
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