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Новые данные от Минздрава – коронавирусом заболели еще 1453 белоруса

24.04.2021 15:13 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 апр – Sputnik. С начала эпидемии зарегистрировано 351 674 случаев заболевания COVID-19. Такие данные приводит министерство здравоохранения Беларуси.

Инфекционные палаты за истекшие 24 часа покинули 1442 пациента. С начала регистрации выздоровели 342 102 заболевших.

Умерли, согласно данным Минздрава, за последние сутки 10 человек. Всего же количество летальных случаев с начала пандемии - 2 483.

В лабораториях взяли образцы и исследовали 17 881 тест. Всего же специалисты оценили пробы и провели анализы 5 759 533 раза. Напомним накануне, отмечался новый недельный прирост: за день диагноз заражения инфекции был поставлен 1775 человеку.

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Сдержать третью волну вакцинации, по оценке врачей, позволит только массовая вакцинация. Прививки на поток в Беларуси начали делать в конце первой недели апреля. Как ожидается, большинство жителей охватить применением препарата удастся за май-июнь. Для приобретения иммунитета к COVID-19 и его штаммам используется российская вакцина "Спутник V". Первую дозу получили свыше 245 тысяч человек, вторую – более 85 тысяч.

Сейчас инфекционисты и ученые сохраняют сдержанный оптимизм и внимательно следят за ситуацией. Основной вывод – третья волна насчитывает больше пациентов, у которых заболевание протекает в тяжелой форме. Вместе с тем, как будет развиваться ситуация станет понятно в ближайшие недели.

 
Теги: Минск
 
 
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На субботу, 24 апреля 2021 года, в Беларуси отмечается снижение случаев заражения коронавирусной инфекцией, прирост умерших сохраняется на уровне 10 человек в сутки.
 
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