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Водитель в Минске поехал на красный и сбил пешехода

24.04.2021 15:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На улице Притыцкого в Минске водитель на автомобиле Volkswagen проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил пешехода, сообщает Минская ГАИ. ДТП произошло утром, около 8:20. Водитель двигался по улице Притыцкого со стороны улицы Бельского в направлении проспекта Пушкина.

Проезжая регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора, совершил наезд на пешехода 1997 года рождения: молодой человек пересекал проезжую часть на зеленый свет.

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение.

Водитель в Минске поехал на красный и сбил пешехода

В ГАИ напоминают, что пешеход имеет право на преимущественное пересечение проезжей части дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, а также по регулируемому пешеходному переходу при разрешающем сигнале регулировщика или светофора.

 
Теги: Минск
 
 
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На улице Притыцкого в Минске водитель на автомобиле Volkswagen проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил пешехода, сообщает Минская ГАИ. ДТП произошло утром,...
 
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