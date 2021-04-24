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Водитель в Минске поехал на красный и сбил пешехода
Источник материала: Onliner
На улице Притыцкого в Минске водитель на автомобиле Volkswagen проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил пешехода,
Проезжая регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора, совершил наезд на пешехода 1997 года рождения: молодой человек пересекал проезжую часть на зеленый свет.
В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение.
В ГАИ напоминают, что пешеход имеет право на преимущественное пересечение проезжей части дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, а также по регулируемому пешеходному переходу при разрешающем сигнале регулировщика или светофора.
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На улице Притыцкого в Минске водитель на автомобиле Volkswagen проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил пешехода, сообщает Минская ГАИ. ДТП произошло утром,...
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