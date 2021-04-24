ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Киеве сочли, что Зеленский не может ехать в Москву для встречи с Путиным

24.04.2021 15:53 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

По словам вице-премьера Украины, речь идет о приглашении "страны-агрессора". Встреча Путина с Зеленским возможна только в формате "нормандской четверки", считает Резников.



Владимир Путин и Владимир Зеленский

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с российскими лидером Владимиром Путиным в Москве невозможна. Такое мнение высказал вице-премьер Украины Алексей Резников, пишет DW. Запись его выступления в эфире передачи "Свобода слова Савика Шустера" размещена в субботу, 24 апреля, на YouTube.

"Во время войны президент не может ехать в столицу и встречаться с человеком, который является представителем страны-агрессора. Мне кажется, это немного странное предложение", - уверен он.

Резников считает, что подобная встреча возможна только в рамках формата "нормандской четверки" (РФ, Украина, Франция и Германия). По словам вице-премьера, Зеленский в первую очередь будет говорить о завершении войны и только потом - о восстановлении отношений с Москвой.

Ранее Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину встречу "в любой точке украинского Донбасса, где идет война".



Глава российского государства в свою очередь заявил, что готов принять "президента Украины в Москве".

Минобороны РФ: Россия начала отвод войск


Минобороны 22 апреля обнародовало приказ главы ведомства Сергея Шойгу, в соответствии с которым отвод российских войск от украинских границ должен пройти в период с 23 апреля по 1 мая. Министр приказал завершить "проверочные мероприятия" в Южном и Западном военном округах.

"Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны. В связи с этим мною принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах", - заявил Шойгу. Одновременно он приказал военным быть готовыми к немедленному реагированию в случае "неблагоприятного развития обстановки в районах учений НАТО Defender Europe".

Россия в последние недели перебросила в аннексированный Крым и к границе с Донбассом около 120 тысяч солдат и офицеров, вызвав в Киеве и на Западе опасения, что Москва готовится к войне с Украиной.

Минобороны РФ объяснил переброску войск реакцией на "угрожающие действия" Североатлантического альянса и необходимостью проверить боеготовность российской армии.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам вице-премьера Украины, речь идет о приглашении "страны-агрессора". Встреча Путина с Зеленским возможна только в формате "нормандской четверки", считает...
 
Новости дня
Новости разные
 
МАЗ заявіў, што працягне працу з Украінай, нягледзячы на ўведзеныя Кіевам абмежаваньні
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by