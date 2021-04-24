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Минсельхозпрод объяснил трёхмесячный запрет на вывоз зерна из Беларуси
Источник материала: Партизан
Замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Владимир Гракун объяснил трёхмесячный запрет на вывоз зерна из страны. По словам чиновника, запрет связан с тем, что Беларусь хочет торговать на мировых рынках не зерном, а продукцией, которую из него производит.
Владимир Гаркун / СТВ
"В приоритете стоит не торговля зерном, а переработать это зерно через животноводство, получили продукцию животноводства и реализовали с добавленной стоимостью (сыры, молоко, мясо, масло). Поэтому в последнее время мы увидели, что начинается вывоз зерна. Мы ввели трехмесячный запрет, чтобы обеспечить свое поголовье и получить ту продукцию, которую мы планировали", — сказал замминистра.
Гаркун замечает,
Почему бы не получить выгоду и от продажи зерна, и он получения продукции животноводства? Этого вопроса чиновнику в эфире программы "Неделя" на СТВ не задали.
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Замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Владимир Гракун объяснил трёхмесячный запрет на вывоз зерна из страны. По словам чиновника, запрет...
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