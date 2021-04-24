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Остапчук о запрете продажи товаров компаний Liqui Moly, Škoda Auto и Beiersdorf (Nivea): «Тупости нет предела. Боже, за что нам все это!?»
Источник материала: Партизан
Известная белорусская легкоатлетка Надежда Остапчук поделилась мнением о решении правительства Беларуси запретить продажу в стране товаров компаний Liqui Moly, Škoda Auto и Beiersdorf (Nivea).
«Сгорел сарай, нехай гарыць и хата». Тупости нет предела. «Гении маркетинга» «вырежут» все желание на -нацать лет вперед работать с Беларусью.... Боже, за что нам все это!?» – написала Остапчук в своем Facebook.
Напомним, Liqui Moly, Škoda и Nivea отказались спонсировать чемпионат мира по хоккею, если бы турнир прошел в Беларуси.
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Остапчук о запрете продажи товаров компаний Liqui Moly, Škoda Auto и Beiersdorf (Nivea): «Тупости нет предела. Боже, за что нам все это!?»
Известная белорусская легкоатлетка Надежда Остапчук поделилась мнением о решении правительства Беларуси запретить продажу в стране товаров компаний Liqui Moly, Škoda...
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