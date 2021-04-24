Санкции за санкции: Минск запретил продажу ряда иностранных товаров

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Немецкую косметику и чешские автомобили объявили вне закона в Беларуси. Товары некоторых западных производителей теперь запрещено продавать в республике. Минск наложил контрсанкции на иностранные компании, передает телеканал «МИР 24».

«Прежде всего важен символический ответ. Мы показываем, что не поддаемся этому политическому давлению. И то, что будем отвечать. Беларусь, наверное, впервые вводит экономические санкции. За недружественные действия. У этих корпораций серьезная доля рынка – в Беларуси, я думаю, что они ощутят урон для себя достаточно серьезно», – считает политолог Алексей Дзермант.

На границе запрещенные товары будут разворачивать и отравлять обратно. Если же контрафакт обнаружат уже на белорусских прилавках, продавцы получат предписание убрать продукцию.