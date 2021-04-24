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Санкции за санкции: Минск запретил продажу ряда иностранных товаров
24.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Немецкую косметику и чешские автомобили объявили вне закона в Беларуси. Товары некоторых западных производителей теперь запрещено продавать в республике. Минск наложил контрсанкции на иностранные компании, передает телеканал «МИР 24».
На границе запрещенные товары будут разворачивать и отравлять обратно. Если же контрафакт обнаружат уже на белорусских прилавках, продавцы получат предписание убрать продукцию.
Напомним, после президентских выборов в августе 2020 года ЕС и США ввели санкции в отношении Беларуси. А некоторые компании отказались спонсировать чемпионат мира по хоккею в Минске.
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После президентских выборов в августе 2020 года ЕС и США ввели санкции в отношении Беларуси.
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