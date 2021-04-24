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Санкции за санкции: Минск запретил продажу ряда иностранных товаров

24.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Немецкую косметику и чешские автомобили объявили вне закона в Беларуси. Товары некоторых западных производителей теперь запрещено продавать в республике. Минск наложил контрсанкции на иностранные компании, передает телеканал «МИР 24».

«Прежде всего важен символический ответ. Мы показываем, что не поддаемся этому политическому давлению. И то, что будем отвечать. Беларусь, наверное, впервые вводит экономические санкции. За недружественные действия. У этих корпораций серьезная доля рынка – в Беларуси, я думаю, что они ощутят урон для себя достаточно серьезно», – считает политолог Алексей Дзермант.

На границе запрещенные товары будут разворачивать и отравлять обратно. Если же контрафакт обнаружат уже на белорусских прилавках, продавцы получат предписание убрать продукцию.

Напомним, после президентских выборов в августе 2020 года ЕС и США ввели санкции в отношении Беларуси. А некоторые компании отказались спонсировать чемпионат мира по хоккею в Минске. В результате его перенесли из Беларуси.



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Теги: Минск
 
 
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После президентских выборов в августе 2020 года ЕС и США ввели санкции в отношении Беларуси.
 
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