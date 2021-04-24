Беларусь продала Азербайджану «оружие победы»

Информация о том, что во время недавнего визита в Баку Александр Лукашенко обсуждал с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым вопросы военно-технического сотрудничества, вновь оживила дискуссию о степени влияния поставок белорусского оружия на исход военных действий в Нагорном Карабахе.



Фото president.az

Многие эксперты считают это влияние весьма значительным, а некоторые (в основном из Армении) — даже решающим. По их мнению, то, что Беларусь в последние годы была главным поставщиком современного оружия Азербайджану, стало одним из определяющих факторов поражения армянской армии в битве за Нагорный Карабах .

Согласно более взвешенной точке зрения, Минск действительно входит в число крупнейших партнеров Баку в области военно-технического сотрудничества, но бесспорным лидером не является.

Четверка главных поставщиков оружия Азербайджану, как считает украинский эксперт белорусского происхождения Игорь Тышкевич, выглядит следующим образом: Россия, Турция, Израиль, Беларусь. Причем Израиль и Беларусь соперничают за третье место.

Отметим, что это не вполне согласуется с последними данными Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), из которых следует, что в 2016–2020 годах 64% азербайджанского импорта вооружений пришлось на Израиль.

Правда, по мнению некоторых комментаторов, статистика SIPRI носит слишком обобщенный характер и не учитывает поставки ряда видов оружия и боевой техники нелетального действия.

Пригодилась и советская техника

Чтобы правильно оценить реальную роль Беларуси в формировании военной мощи Азербайджана, обратимся к хронике военно-технического сотрудничества двух стран.

Их контакты в этой области длятся без малого двадцать лет. Долгое время Баку был одним из основных покупателей у Минска вооружений и военной техники советского выпуска, оставшихся в наследство от Краснознаменного Белорусского военного округа.

Если исходить из данных Регистра обычных вооружений ООН, с 2002 по 2012 годы Азербайджан закупил у Беларуси 153 танка Т-72 (всего тогда Минск экспортировал 271 танк), 120 буксируемых артиллерийских систем Д-30 калибра 122 мм, 12 самоходных артиллерийских установок 2С7 «Пион» калибра 203 мм, 60 колесных бронетранспортеров БТР-70, 11 штурмовиков Су-25.

Это сделало тогда Азербайджан бесспорным лидером по импорту из Беларуси тяжелых вооружений: он занял первое место по закупкам у Минска танков и артиллерийских систем; второе — по приобретению бронетехники, третье — по закупкам боевых самолетов.

Главное — закрыть небо

Но интерес тамошнего генералитета не ограничивался подержанной тяжелой боевой техникой советского образца. Реалии современных вооруженных конфликтов показали важность создания надежной противовоздушной обороны, способной противостоять массированному нападению пилотируемой и беспилотной авиации, а также управляемому высокоточному оружию.

По данным азербайджанских источников, Баку приобрел у Минска достаточно современные системы радиотехнической разведки и зенитно-ракетные комплексы (ЗРК), реализовал с помощью Беларуси ряд программ модернизации ракетного парка ПВО.

Так, в 2008–2011 годах минская компания «Тетраэдр» при участии местной компании Azairtecservise провела мероприятия по модернизации состоящих на вооружении сил ПВО Азербайджана ЗРК советского производства С-125M «Печора» и 9K33M3 «Oсa-AKM».



Учебные стрельбы ЗРК С-125-2ТМ армии Азербайджана. Фото dambiev.livejournal.com

В результате модификации 27 С-125М до уровня С-125-2ТМ дальность поражения воздушных целей зенитными управляемыми ракетами (ЗУР) была увеличена в два раза и достигла 35 км, досягаемость по высоте выросла на 7 км — до 25 км. Появилась возможность уничтожать цели, летящие со скоростью до 900 м/с (вместо прежних 700 м/с). Существенно возросла и точность поражения целей.

Срок службы модернизированных ЗРК был продлен на 15 лет. На боевое дежурство в Азербайджане было поставлено 9 зенитно-ракетных дивизионов С-125-2ТМ.

«Оса-АКМ» дорабатывались по программе 9К33-1Т «Oсa-1Т». За счет обновления 80% приборов была повышена надежность модернизированных комплексов. В состав оборудования новой версии ЗРК дополнительно были введены электронно-оптическая система, теплопеленгатор и лазерный дальномер. Боевое управление комплекса автоматизировали. Выросли помехозащищенность ЗРК, его устойчивость к средствам радиоэлектронного противодействия.

В результате дальность поражения целей увеличилась с 10,3 до 12 км, высота поражения — с 5 до 7 км. Обновленный ЗРК получил способность поражать воздушные объекты, летящие со скоростью до 2500 км/ч против 1800 км/ч у базовой версии. Реальные стрельбы ЗРК «Oсa-1Т» продемонстрировали его способность уничтожать малогабаритные, а также изготовленные по стелс-технологиям пилотируемые и беспилотные летательные аппараты.

В свое время в специализированных СМИ появилась информация о поставках из Беларуси в Азербайджан нескольких батарей мобильных ЗРК ближней зоны Т38 «Стилет». Этот комплекс был создан на предприятии «Тетраэдр» на базе того же ЗРК «Оса-АКМ». Его системы управления выполнены на новой элементной базе, боевая машина в дополнение к радиолокационными оснащена электронно-оптическими средствами обнаружения.



ЗРК Т38 «Стилет»

Заявленная дальность поражения воздушных целей этим ЗРК в случае использования двухступенчатой ракеты Т382 — 20 км, что в два раза превышает аналогичный показатель «Осы-АКМ». Комплекс размещается на колесных шасси повышенной проходимости МЗКТ-69222Т (6×6) производства Минского завода колесных тягачей.

Однако «Тетраэдр» хотя и ведущая, но не единственная белорусская компания, участвующая в обновлении ПВО Азербайджана. В июне 2013 года на военном параде в Баку были продемонстрированы ЗРК «Бук-МБ», прошедшие капитальный ремонт и глубокую модернизацию в Беларуси в соответствии с программой, разработанной на предприятии «ОКБ ТСП».

В результате модернизации вся прежняя аппаратура ЗРК была демонтирована, вместо нее комплекс получил современную элементную базу. Обновленные «Буки» могут работать с современными автоматизированными системами управления любых типов и цифровыми радиолокационными системами. Дальность обнаружения целей выросла на 30%, значительно повысилась устойчивость ЗРК к воздействию активных и пассивных помех.

В отличие от предшественников, «Бук-МБ» имеет в боекомплекте не один, а три типа одноступенчатых твердотопливных ЗУР, разработанных для разных версий этого ЗРК (9М38, 9М38М1, 9М317). Сегодня ПВО Азербайджана располагает двумя дивизионами ЗРК «Бук-МБ».

«Полонез» и «Гроза»

Но после ударного десятилетия (2002–2012 годы), когда Минск продал Баку оружия более чем на 500 млн долларов, произошел резкий спад. В 2013 году Азербайджан закупил военного имущества лишь на 32 млн долларов, а в 2014 и 2015 годах сделок по покупке им оружия в Беларуси вообще не было зафиксировано.

По мнению ряда экспертов, в этот период белорусскому ВПК просто нечего было предложить богатому и разборчивому покупателю.

Однако в 2016 году ситуация изменилась. Азербайджан заплатил Беларуси за некое неназванное оружие 170 млн долларов, о чем было сообщено в докладе SIPRI. Чем можно объяснить такую щедрость?

Эксперты предположили, что Минск получил аванс за будущую поставку реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Полонез». Дескать, после того как Москва передала Еревану оперативно-тактический комплекс «Искандер-Э», руководство Азербайджана серьезно озаботилось поиском равноценных средств противодействия.



Ильхам Алиев принимает партию «Полонезов». Фото president.az

И как показали дальнейшие события, сторонники такого предположения оказались правы: в апреле 2018 года в СМИ появились сообщения о продаже Минском 10 комплектов РСЗО «Полонез» Баку, а в июне их первая партия уже была передана азербайджанским вооруженным силам.

«Полонез» является не просто РСЗО, а представляет собой аналог китайского экспортного универсального ракетного комплекса GATTS (General Army Tactical Strike System). Особенности его конструкции позволяют запускать с пусковой установки (ПУ) не только управляемые реактивные снаряды нескольких типов, но и оперативно-тактические ракеты.

Известно, что ПУ той версии «Полонеза», что поставлена Азербайджану , позволяют одновременно применять восемь реактивных снарядов индивидуального наведения калибра 301 мм дальностью действия 200 км и 299 км. Вес каждого боеприпаса — 780 кг, вес боевой части — до 140 кг. Площадь поражения — 275 кв.м. Система наведения комбинированная: инерциальная с коррекцией средствами спутниковой навигации, что обеспечивает отклонение от точки прицеливания не более 10-15 м.

Реактивный снаряд летит по маршруту на высоте 50 км, пикирует на цель почти вертикально со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука. Он практически не подвержен помехам. Средств ПВО/ПРО, способных его поразить, сегодня не существует.

В том же 2018 году азербайджанские военные приобрели в Беларуси и станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Гроза-С». Станция позволяет: обнаруживать БПЛА и отслеживать их перемещение; обнаруживать и подавлять каналы управления БПЛА от наземного пункта управления (ПУ) и каналы передачи данных с борта БПЛА на наземный ПУ на дистанции 10-30 км; эффективно подавлять бортовые системы навигации БПЛА (GPS, GLONASS, GALILEO, BeiDou) на расстоянии до 50 км; подменять навигационные данные ложными, уводить БПЛА с намеченного маршрута или принуждать его к аварийной посадке на дистанции до 20 км.

Незадолго до возобновления конфликта в Карабахе Азербайджан закупил в Беларуси более мощную и совершенную станцию РЭБ «Гроза-6» с дальностью действия до 200-250 км.

Вклад Беларуси действительно велик

Таким образом, можно согласиться с мнением тех экспертов, которые отмечают, что в последние годы Баку заказывает у Минска в основном ЗРК (либо новые, либо глубоко модернизированные советские), высокоточные ракетные системы, комплексы радиоэлектронной борьбы и разведки.

В итоге белорусская техника составляет ныне до 80% парка войсковой ПВО Азербайджана, более 70% вооружения частей РЭБ.

Как представляется, именно это обстоятельство позволило азербайджанской армии надежно закрыть свое небо от атак армянской пилотируемой и беспилотной авиации. Минск же в целом выручил от продажи вооружения и военной техники Баку, по разным подсчетам, от 2,5 до 3 млрд долларов (точную сумму определить трудно, поскольку многие сделки не афишировались).

Можно предположить, что эти деньги в основном пошли на оплату каспийской нефти.

Имея хороший доход на торговле оружием с Баку, Минск не слишком обращает внимание на демарши Еревана , который считает, что такой бизнес не к лицу союзнику по ОДКБ.