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Брестское «Динамо» не проигрывает в шести стартовых турах
Источник материала: Tut.by
24 апреля матчем в Бресте продолжился шестой тур
Вчера
Хитом тура станет матч в Солигорске, где «Шахтер» примет «Рух». Игра пройдет 25 апреля.
«Горняки» пишут свою историю прямо сейчас, показав лучший старт в турнире. С учетом кубковых игр они не знают поражений. Кажется, что машина Григорчука неуязвима ни для кого.
Сможет ли что-то противопоставить «Рух» этому? Команда из Бреста продолжает искать себя, и кажется, что уже находит. Несомненно, в Солигорске нас ждет битва, не пропустите!
Также стоит обратить внимание на матч в Гомеле 25 апреля, где местный клуб примет жутко стартовавший «Торпедо-БелАЗ». Говорят, что Юрию Пунтусу дали пару игр на выправление ситуации, иначе боссы команды укажут тренеру на дверь.
Ниже расписание всех игр тура.
23 апреля прошли два матча:
«Славия» — ФК «Слуцк» — 3:1
24 апреля состоятся три игры:
«Динамо-Брест» — ФК «Витебск» — 0:0
Брест. 24 апреля. ОСК «Брестский».
Судьи: В. Севостьяник, С. Гидревич, С. Фиринович (все — Гродно).
«Динамо-Брест»: Степанов — Щербо, Гайдучик, Ясюкевич, Слабашевич — Олехнович (к), Иван — Лынько (Орешкевич, 65), Беленький (Журневич, 87), Седько — Шестюк (Тихоновский, 80).
ФК «Витебск»: Гущенко — Ермакович, Базилиу, Лебедев, Каленчук, Скитов (к) — Сантос (Лисовский, 93+), Краснов (Дробыш, 84), Матвеенко (Ксенофонтов, 77) — Кавальканте, Теверов (Червяков, 90).
Предупреждения: Матвеенко (37), Седько (53), Ермакович (58), Орешкевич (71), Иван (74), Краснов (82), Дробыш (88).
Брестское «Динамо» продолжает набирать очки, не зная поражений с самого старта чемпионата. Но есть вероятность, что со второго места в таблице их потеснит БАТЭ и «Гомель», если эти команды победят в этом туре.
«Энергетик-БГУ» — «Неман» — 0:0
Матч начался.
ФК «Минск» — «Динамо-Минск», 18.00.
25 апреля тур завершится еще тремя встречами:
«Ислочь» — БАТЭ, 15.45;
«Шахтер» — «Рух», 17.45;
ФК «Гомель» — «Торпедо-БелАЗ», 20.45.
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24 апреля тремя играми продолжился шестой тур чемпионата Беларуси по футболу.
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